В Коммунарке стартовало строительство трех знаковых объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству еще трех знаковых объектов в районе Коммунарка.

«Коммунарка – центр ТиНАО и важная точка для реализации уникальных градостроительных проектов. Именно здесь открыта суперсовременная больница, а также возводится новый кампус университета "СТАНКИН". Сегодня дали старт строительству еще трех знаковых объектов», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Он подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина в Коммунарке создается уникальный Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс – хранилище и выставочный комплекс сокровищ российских музеев одновременно.

«Здесь будет полный цикл работы с музейными предметами: от приема и первичной обработки до исследования, реставрации, хранения и экспонирования. В отличие от традиционных закрытых запасников, шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей», – пояснил Сергей Собянин.

По его словам, завершить создание Межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса планируется в 2028 году.

Как уточняется на портале mos.ru, это будет один из крупнейших в стране музейных объектов. Здесь представят произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи и московских музеев, подведомственных Департаменту культуры столицы.

Ожидается, что комплекс сможет принимать свыше шести тысяч посетителей в день и привлечет внимание ценителей отечественного, а также зарубежного искусства.

При проектировании объекта особое внимание уделили безопасному перемещению музейных предметов в здании. Маршруты между зонами разгрузки, хранения, реставрации, лабораториями и выставочными пространствами будут без порогов и перепадов высот. Для транспортировки крупных экспонатов установят лифты грузоподъемностью до 10 тонн.

В пятиэтажном здании общей площадью около 100 тысяч квадратных метров и высотой 52 метра расположатся:

помещения для открытого хранения музейных предметов площадью около 11 тысяч квадратных метров. Экспонаты, ранее находившиеся в закрытых запасниках, разместят в прозрачных витринах;

трансформируемое экспозиционно-выставочное пространство площадью 15 тысяч квадратных метров с залами площадью от 350 до 1,4 тысячи «квадратов» для временных выставок и помещениями для временного хранения музейных предметов;

реставрационные мастерские для работы с живописью, графикой, произведениями на бумаге, тканью, керамикой, фарфором, стеклом, скульптурой и другими музейными предметами. Посетители смогут наблюдать за процессом реставрации;

научно-исследовательский блок Государственной Третьяковской галереи с лабораториями для микроскопических исследований, химической и микробиологической лабораториями, рентгеновским блоком, съемочным павильоном и фотостудией;

лабораторный блок музеев Москвы с биолабораторией и технологическими помещениями, включая карантинную зону, помещение для биообработки, хранилище биолаборатории и склад материалов;

зона просветительских программ площадью более 2,6 тысячи квадратных метров с мастерскими, студиями и классами для семинаров, игровых занятий с детьми и небольших выставок;

многофункциональный зал на 350 человек со сценой-эстрадой и зрительскими местами на разных уровнях;

общественные пространства с атриумом и кафе;

подземная парковка на 480 автомобилей.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, там организуют места для временной стоянки экскурсионных автобусов.

Рядом с будущим комплексом расположены станции метро «Ольховая» и «Новомосковская», Калужское шоссе, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«Второй проект — строительство Суперколледжа — наш вклад в реализацию федерального проекта развития среднего профессионального образования. Он станет крупнейшим в России центром среднего профессионального образования, где будут готовить высококвалифицированные кадры по семи ключевым направлениям – от строительства и промышленности до креативных индустрий и гостеприимства. Закончим возведение Суперколледжа в 2029 году», – также рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр добавил, что объект войдет в состав единого научно-образовательного кластера в Коммунарке вместе с кампусом МГТУ «СТАНКИН» и Головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности.

По информации mos.ru, суперколледж рассчитан на обучение свыше 16 тысяч студентов. Здесь будут готовить специалистов по 43 специальностям.

Площадь комплекса, состоящего из четырех корпусов на едином стилобате, составит 113 тысяч квадратных метров. Его архитектурной особенностью станет многослойный красный фасад в стиле русского авангарда. За счет выступающих эркеров в помещениях будет много естественного света.

Для студентов и преподавателей создадут комфортную и безопасную образовательную среду с продуманной логистикой и возможностями для практического освоения профессии. Для каждой специальности воссоздадут условия полного производственного цикла.

Мастерские, лаборатории и учебные полигоны оснастят профильным оборудованием, в том числе тяжелым, аналогичным тому, что используют на предприятиях. Студенты смогут работать со сварочными аппаратами, станками для пайки электрических плат, серверным оборудованием, коммутационными станциями и центрами обработки данных.

Например, для подготовки специалистов в сфере строительства оборудуют уличный полигон площадью 2,07 гектара. Он разместится в 600 метрах от здания колледжа и будет работать по принципу «монтаж — демонтаж». В условиях, приближенных к реальной стройплощадке, студенты смогут пройти все этапы работ — от геодезических изысканий, устройства котлована и фундамента до прокладки наружных инженерных сетей, возведения стен и перекрытий, монтажа кровли, окон и инженерного оборудования, отделки.

В колледже создадут современную общественную среду. Центральным местом станет многофункциональная многоуровневая зона с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставочными площадками. Также предусмотрены пищевой, медицинский и административный блоки.

Сергей Собянин отметил, что для студентов Суперколледжа и «СТАНКИНа» начали строить современный спортивный комплекс.

«В нем будут универсальные залы, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн, ледовая арена, залы специальной физической подготовки, борьбы, силовой подготовки и армрестлинга, гимнастики. Предусмотрены пространства для современных форматов активности: мультимедийная аудитория для киберспорта и электронный тир. Завершить строительство планируется в 2029-м», – заключил мэр.

Как уточняется в материале на mos.ru, общая площадью спорткомплекса, состоящего из трех блоков, составит 35 тысяч квадратных метров.

Так, в блоке для студентов суперколледжа предусмотрено пять универсальных спортзалов, раздевалки, душевые, буфет, помещения для отдыха и административные кабинеты.

В блоке для студентов МГТУ «СТАНКИН» оборудуют два универсальных спортзала, зал для игровых видов спорта, раздевалки, душевые, буфет и административные помещения. Здесь также откроют кафедру физического воспитания и спорта с кабинетами для преподавателей и лаборантов. На ее базе планируется проводить исследования, разрабатывать и внедрять передовые методики физической подготовки.

Отдельное пространство предназначено под студенческий спортивный клуб с административными кабинетами, переговорной, залом заседаний и музеем спортивной славы.

Кроме того, предусмотрен общий блок для студентов обоих учебных заведений, который объединит:

легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и спортивными зонами;

50-метровый бассейн на 10 дорожек;

ледовую арену;

залы для специальной физической подготовки, борьбы, силовых тренировок, армрестлинга и гимнастики;

вспомогательные и административные помещения.

На прилегающей территории обустроят открытые спортплощадки для образовательных и спортивных мероприятий.

Для разных групп посетителей будут отдельные входы. Потоки студентов разделят по функциональным зонам, а в целях безопасного совместного использования помещений установят систему контроля и управления доступом.

Все эти знаковые объекты возведут за счет средств городской Адресной инвестиционной программы.