Четыре тысячи акционеров после IPO: что показывает опыт «Инкаба» кабельной отрасли

ПАО «Инкаб Холдинг» сообщило о росте числа акционеров в 2,8 раза: с 1 457 на момент IPO до 4 104 на 30 сентября 2026 года. Данные, опубликованные 22 октября, продолжают тему, которую Александр Смильгевич представил коллегам на 89-м Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»: как меняется промышленное предприятие после выхода на фондовый рынок.

На собрании АЭК в Санкт-Петербурге основатель и генеральный директор «Инкаб Холдинга» рассказал о подготовке первого IPO кабельной компании в России. Одной из ключевых мыслей выступления стала необходимость заранее понимать, какое место публичный капитал занимает в стратегии предприятия.

«IPO для нас не спасение и не финиш, а смена структуры финансирования под стратегию», — отметил Александр Смильгевич.

По его словам, после размещения публичность становится постоянной функцией бизнеса: требует регулярного раскрытия отчётности, информирования о значимых событиях и развития корпоративного управления.

Как сообщал RusCable.Ru в репортаже с собрания, подготовка «Инкаба» к публичному рынку началась в 2022 году с выпуска биржевых облигаций. Этот этап помог компании освоить процедуры раскрытия информации и адаптировать корпоративную структуру. В результате IPO было привлечено около 2 млрд рублей на погашение долговых обязательств; в свободное обращение поступило 20% акций.

Октябрьская публикация позволяет посмотреть на следующий этап этой истории. Акционеры держали бумаги на 4 513 инвестиционных счетах — число счетов превышает число владельцев, поскольку один инвестор может пользоваться несколькими брокерами. За август–сентябрь к компании присоединились 1 268 новых акционеров.

Публичность проверяется результатами

При этом расширение круга владельцев происходило на фоне снижения биржевой оценки относительно первых торгов. Согласно опубликованной компанией статистике, средняя цена закрытия составляла 96,50 рубля в июне, 65,90 рубля в сентябре и 66,62 рубля за 1–20 октября. Следовательно, увеличение числа акционеров само по себе не свидетельствует о росте стоимости их вложений.

Для кабельной отрасли опыт «Инкаба» интересен именно возможностью наблюдать весь путь предприятия: подготовку к размещению, привлечение средств и последующую работу с публичным рынком. На собрании АЭК Смильгевич также говорил о потенциале использования акций для партнёрств и объединений компаний. Реализация таких возможностей предполагает понятную стратегию и способность подтверждать её результатами.

На наш взгляд, главный отраслевой вывод этой истории — выход на биржу делает качество управления предметом постоянной внешней оценки. Предприятию приходится объяснять, как производственные планы превращаются в финансовые результаты, а привлечённый капитал влияет на устойчивость бизнеса. Поэтому дальнейшее развитие «Инкаба» будет показательно для коллег, рассматривающих публичное финансирование: оценивать предстоит и возможности привлечения средств, и готовность годами поддерживать открытый диалог с инвесторами.