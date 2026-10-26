ChinaCable представил видеообзор производства оборудования Zhongding

ChinaCable.Ru опубликовал видеообзор предприятия Wuxi Zhongding Electrical Machinery Co., Ltd., выпускающего экструзионные линии, лентообмоточные машины, а также оборудование одинарной и двойной скрутки для кабельной промышленности.

Zhongding специализируется преимущественно на стандартных моделях оборудования. В обзоре отмечается, что продукция предприятия ориентирована на кабельные заводы, которым необходимы серийные решения с приемлемым соотношением стоимости и надёжности без повышенных требований к уникальным техническим характеристикам.

Предприятие располагает собственными участками металлообработки, сварки, изготовления корпусов, подготовки поверхностей и покраски. На заводе производят валы, шестерни, направляющие колёса, корпуса машин и ванны охлаждения из нержавеющей стали. По информации производителя, свыше 90% необходимых комплектующих выпускается на площадке Zhongding, а на аутсорсинг передаётся ограниченная часть операций.

Одной из особенностей производственной модели предприятия является серийный выпуск стандартного оборудования с последующим размещением готовых машин и узлов на складе. Такой подход обеспечивает стабильную загрузку металлообрабатывающих участков и позволяет сокращать сроки поставки. В складской программе представлены экструдеры типоразмеров 80, 100 и 120, ванны охлаждения, приёмно-отдающие устройства и электрические шкафы разной степени готовности.

Часть электрических шкафов заранее комплектуется основными компонентами, после чего адаптируется под требования конкретного заказчика. В качестве примера в обзоре приведена подготовка двух экструдеров к отгрузке: доработка шкафов и программного обеспечения заняла шесть дней.

ChinaCable также показал серийную лентообмоточную машину TRB400 и готовящуюся к отправке экструзионную линию, прошедшую заводские испытания. По запросу заказчика Zhongding может собрать и запустить линию на своей площадке, провести испытания и только после приёмки подготовить оборудование к транспортировке.