КЭАЗ расширяет ассортимент сразу несколькими важными аксессуарами для выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6

26 окт. 2026, 12:35
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
КЭАЗ
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КЭАЗ значительно расширяет номенклатуру аксессуаров, доступных для воздушных выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6. Решая задачу надёжной эксплуатации и автоматизации управления автоматического выключателя в электроустановках с напряжением цепей управления 24VDC, 400VAC, инженерами компании были разработаны и выпущены в продажу два новых исполнения расцепителей минимального напряжения.

Расцепитель минимального напряжения предназначен для отключения выключателя при недопустимых снижениях напряжения.

К расцепителям минимального напряжения были разработаны соответствующие контроллеры задержки срабатывания:

Контроллер предназначен для предотвращения срабатывания расцепителя минимального напряжения в случае кратковременных сбоев или просадок напряжения у источника питания. Контроллер задержки и расцепитель минимального напряжения должны соответствовать друг другу по рабочему напряжению. Устанавливается на DIN-рейку. Более подробно о монтаже устройства приведено в обновлённой инструкции по монтажу.

Также были разработаны новые катушки управления:

Вместе с ранее разработанными и поступившими в продажу двигательными приводами 24VDC, 400VAC стало возможно интегрировать воздушные выключатели OptiMat S2, S4, S6 в системы автоматики со всеми широко распространёнными напряжениями управления 24VDC, 110VDC, 230VAC/DC, 400VAC.

Наименование аксессуара

24VDC

110VDC

230VAC/DC

400VAC

Расцепитель независимый OptiMat A630-6300

Катушка включения OptiMat A630-6300

Привод двигательный OptiMat A630-6300

Расцепитель минимального напряжения OptiMat A630-6300

 

Контроллер задержки срабатывания РМН

 

Новые аксессуары расширяют возможности применения воздушных автоматических выключателей OptiMat A в электроустановках судов, дизель-генераторных установках, ретрофитах.

Для удобного выбора и применения были обновлены руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу и каталог.

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехнических решений с 1945 года. Продукция КЭАЗ защищает энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, подвижных составов РЖД и метрополитена. >32 000 наименований продукции КЭАЗ представлены торговыми марками "КЭАЗ” и “KEAZ Optima”, под которыми производятся продукты, строго соответствующие заявленным характеристикам и предназначенные для разных ценовых сегментов рынка.