КЭАЗ расширяет ассортимент сразу несколькими важными аксессуарами для выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6
КЭАЗ значительно расширяет номенклатуру аксессуаров, доступных для воздушных выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6. Решая задачу надёжной эксплуатации и автоматизации управления автоматического выключателя в электроустановках с напряжением цепей управления 24VDC, 400VAC, инженерами компании были разработаны и выпущены в продажу два новых исполнения расцепителей минимального напряжения.
- Расцепитель минимального напряжения OptiMat A S2,S4,S6-24VDC
- Расцепитель минимального напряжения OptiMat A S2,S4,S6-400VAC
Расцепитель минимального напряжения предназначен для отключения выключателя при недопустимых снижениях напряжения.
К расцепителям минимального напряжения были разработаны соответствующие контроллеры задержки срабатывания:
- Контроллер задержки срабатывания РМН OptiMat A S2,S4,S6-24VDC
- Контроллер задержки срабатывания РМН OptiMat A S2,S4,S6-400VAC
Контроллер предназначен для предотвращения срабатывания расцепителя минимального напряжения в случае кратковременных сбоев или просадок напряжения у источника питания. Контроллер задержки и расцепитель минимального напряжения должны соответствовать друг другу по рабочему напряжению. Устанавливается на DIN-рейку. Более подробно о монтаже устройства приведено в обновлённой инструкции по монтажу.
Также были разработаны новые катушки управления:
Вместе с ранее разработанными и поступившими в продажу двигательными приводами 24VDC, 400VAC стало возможно интегрировать воздушные выключатели OptiMat S2, S4, S6 в системы автоматики со всеми широко распространёнными напряжениями управления 24VDC, 110VDC, 230VAC/DC, 400VAC.
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Наименование аксессуара
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24VDC
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110VDC
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230VAC/DC
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400VAC
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Расцепитель независимый OptiMat A630-6300
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Катушка включения OptiMat A630-6300
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Привод двигательный OptiMat A630-6300
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Расцепитель минимального напряжения OptiMat A630-6300
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Контроллер задержки срабатывания РМН
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Новые аксессуары расширяют возможности применения воздушных автоматических выключателей OptiMat A в электроустановках судов, дизель-генераторных установках, ретрофитах.
Для удобного выбора и применения были обновлены руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу и каталог.