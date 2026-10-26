КЭАЗ значительно расширяет номенклатуру аксессуаров, доступных для воздушных выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6. Решая задачу надёжной эксплуатации и автоматизации управления автоматического выключателя в электроустановках с напряжением цепей управления 24VDC, 400VAC, инженерами компании были разработаны и выпущены в продажу два новых исполнения расцепителей минимального напряжения.

Расцепитель минимального напряжения предназначен для отключения выключателя при недопустимых снижениях напряжения.

К расцепителям минимального напряжения были разработаны соответствующие контроллеры задержки срабатывания:

Контроллер предназначен для предотвращения срабатывания расцепителя минимального напряжения в случае кратковременных сбоев или просадок напряжения у источника питания. Контроллер задержки и расцепитель минимального напряжения должны соответствовать друг другу по рабочему напряжению. Устанавливается на DIN-рейку. Более подробно о монтаже устройства приведено в обновлённой инструкции по монтажу.

Также были разработаны новые катушки управления:

Вместе с ранее разработанными и поступившими в продажу двигательными приводами 24VDC, 400VAC стало возможно интегрировать воздушные выключатели OptiMat S2, S4, S6 в системы автоматики со всеми широко распространёнными напряжениями управления 24VDC, 110VDC, 230VAC/DC, 400VAC.

Наименование аксессуара 24VDC 110VDC 230VAC/DC 400VAC Расцепитель независимый OptiMat A630-6300 ✔ ✔ ✔ ✔ Катушка включения OptiMat A630-6300 ✔ ✔ ✔ ✔ Привод двигательный OptiMat A630-6300 ✔ ✔ ✔ ✔ Расцепитель минимального напряжения OptiMat A630-6300 ✔ ✔ ✔ Контроллер задержки срабатывания РМН ✔ ✔ ✔

Новые аксессуары расширяют возможности применения воздушных автоматических выключателей OptiMat A в электроустановках судов, дизель-генераторных установках, ретрофитах.

Для удобного выбора и применения были обновлены руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу и каталог.