Московская область подвела итоги участия в Российской энергетической неделе — 2026

На Российской энергетической неделе (РЭН‑2026) Московская область представила масштабные проекты в сфере электросетевого хозяйства, газификации, теплоснабжения и электротранспортной инфраструктуры. Стенд «Энергия перемен Подмосковья» стал одной из площадок для межрегионального диалога и демонстрации отечественных технологических решений.

«Московская область системно развивает энергетическую инфраструктуру, делая ставку на технологическую независимость, цифровизацию и подготовку кадров. РЭН — это не только возможность показать наши достижения, но и выработать совместные решения для всей отрасли. Мы видим большой интерес к нашим практикам — от цифровых платформ до проектов локальной генерации. Уверен, что обмен опытом на такой представительной площадке поможет ускорить внедрение лучших решений в регионах и укрепить устойчивость энергосистемы страны», - оценил участие региона министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В этом году форум объединил порядка 6 600 участников и представителей СМИ из 85 стран. Главная тема РЭН - «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». Деловая программа и выставка прошли в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе.

Президент России Владимир Путин направил участникам приветствие, обозначив ключевые направления дискуссий: развитие новой энергетики, изменения на рынках нефти и газа, а также подготовка кадров.

В Гостином дворе, где расположились более 100 экспонентов, в первый день форума стенд Подмосковья посетил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Министр энергетики Сергей Воропанов рассказал о масштабе энергосистемы региона, действующих цифровых решениях и предложениях по дальнейшему развитию отрасли.

Министру энергетики РФ Сергею Цивилеву представили развитие цифровых решений региона в энергетике. На стенде продемонстрировали работу ГИС МО «Инженерные сети» и ГИС МО «ЖКХ‑контур Подмосковья»: в цифровом двойнике открыли данные по округам, показали работу датчиков на котельных, ЦТП и многоквартирных домах.

За дни работы форума стенд Московской области посетили представители органов власти, руководители энергетических компаний и делегации субъектов РФ, включая делегацию Республики Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым. Особое внимание привлекли решения АО «Мособлгаз»: на стенде была представлена линейка современных котлов «Могучий» и новый проект «Энергия под ключ», который позволяет вырабатывать электричество из газа и даёт бизнесу возможность экономить на капитальных вложениях, а также снижать стоимость операционных расходов на энергию.

АО «Мособлэнерго» представило цифровые инструменты, повышающие прозрачность и надёжность энергоснабжения:

«Портал цифровых услуг» — единое окно для жителей и бизнеса, позволяющее отслеживать статус заявок, получать рекомендации по энергоэффективности и консультироваться с ИИ‑помощником.

Цифровая модель электросети — ДИС «Модус» — комплексная платформа для управления эксплуатацией электросетевого хозяйства.

Представители Минэнерго Подмосковья приняли активное участие в деловой программе форума. Первый заместитель министра энергетики региона Расим Тактаров на сессии «Сделано в России: создаем, внедряем, масштабируем» представил опыт региона по модернизации теплоснабжения. С 2024 года на эти цели направлено порядка 92 млрд рублей, модернизированы более 500 котельных, свыше 700 км тепловых сетей и более 70 центральных тепловых пунктов. Важным инструментом стала единая техническая политика в сфере теплоснабжения, которая формируется совместно с производителями и профильным сообществом. Московская область предложила масштабировать этот опыт на отраслевом уровне, в том числе разработать единый стандарт технической политики в сфере теплоснабжения, создать единую платформу для актуализации схем теплоснабжения и ввести в профильных вузах и колледжах отдельный курс по системам теплоснабжения городских округов.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев представил позицию региона по развитию автономной газовой электрогенерации. Для сопровождения таких проектов на базе «Мособлгаза» развивается единый центр компетенций. Он позволит совместно с инвесторами оценивать возможности газоснабжения, а также прорабатывать вопросы строительства и эксплуатации энергоцентров.

Подмосковные цифровые решения, которые презентовал заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников ходе отраслевой дискуссии «Кто управляет данными, тот управляет ТЭК», получили положительную оценку. Он них шла речь и на сессии с его участием «Магия цифр: цифровой ТЭК». ГИС МО «Инженерные сети» позволяет отслеживать состояние объектов, предотвращать аварии и минимизировать технологические ограничения. Регион формирует единые стандарты обмена данными и помогает предприятиям интегрировать локальные решения в общую цифровую среду.

На РЭН‑2026 руководство Минэнерго региона приняло участие во Всероссийском совещании по подготовке к осенне‑зимнему периоду под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева. На совещании обсудили готовность энергетической и коммунальной инфраструктуры страны к зимним нагрузкам, создание дополнительных резервов и меры по снижению аварийности. Отметим, в Подмосковье запуск отопительного сезона прошёл оперативнее прошлого года, а число обращений жителей сократилось более чем на 40 % благодаря контролю через ГИС МО «Инженерные сети».

В рамках РЭН Минэнерго Подмосковья и Ассоциация «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о развитии взаимодействия региона с российскими производителями и разработчиками энергетического оборудования, а также профессиональным отраслевым сообществом.

На стенде были представлены достижения региона в смежных направлениях.

Электротранспорт. Подмосковье занимает первое место в России по числу публичных зарядных локаций (1 354 станции) и второе — по количеству электромобилей (6 300 единиц, 7,9 % от общего парка). Компания «Реватт» представила зарядную станцию PEOH‑80 мощностью 80 кВт, позволяющую одновременно заряжать два электромобиля. А заместитель министра Минэнерго региона Дмитрий Крашенинников рассказал как в Московской области создают удобную и доступную зарядную инфраструктуру. Интеллектуальные системы. НПП «АНТРАКС» продемонстрировало интерактивный стенд, имитирующий работу системы САПР по расстановке интеллектуальных аппаратов на воздушной линии для снижения потерь от аварийных отключений. Продукция предприятия экспортируется в 40 стран мира и включена в реестры Минпромторга и Минцифры.

Участие Московской области в РЭН‑2026 подтвердило высокий уровень зрелости региональной энергетической политики: сочетание масштабных инвестиций, цифровых инструментов, единой технической политики и внимания к подготовке кадров позволяет добиваться ощутимого экономического эффекта и повышать надёжность энергоснабжения.

Инициативы региона получили признание на федеральном уровне. Дальнейшая их проработка на научно‑техническом совете Минэнерго России позволит тиражировать лучшие практики Подмосковья на другие регионы страны.