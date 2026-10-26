НПП «ПОЛИПЛАСТИК» развивает сотрудничество с Казахстаном

Ведущий российский компаундер принял участие в международной выставке пластмасс и химической промышленности Plastex, которая прошла с 21 по 23 октября в Алматы. По итогам мероприятия компания отмечает большой потенциал полимерной индустрии Казахстана как в части выпуска изделий, так и в части производства базовых полимеров для компаундирования.



В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» называют Казахстан одним из приоритетных направлений развития. Страна стабильно входит в ТОП-3 по экспортным отгрузкам материалов ведущего российского компаундера: переработчикам республики поставляется более 10 марок под брендами Армлен, Армамид и Технотэп на основе полипропилена, полиамида и термоэластопластов. Компания намерена и в дальнейшем наращивать ассортимент и объем поставок.



Партнерство с Казахстаном не исчерпывается экспортом в республику российских композиционных материалов.

«По итогам встреч с производителями базовых полимеров на выставке Plastex мы готовы рассматривать казахские компании в качестве поставщиков первичного полипропилена на 2027 год», — рассказали в НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Работа по расширению пула потенциальных поставщиков базового сырья проводится в рамках политики устойчивого развития ведущего российского компаундера. В компании высоко оценили вероятность включения в данный пул казахских производителей полипропилена, чья продукция соответствует высоким требованиям НПП «ПОЛИПЛАСТИК» к качеству базового сырья.



Интерес к полипропилену из Казахстана в нашей стране растет, отмечают эксперты ведущего российского компаундера по итогам выставки Plastex. Их мнение подтверждается данными информационно-аналитического портала Plastinfo: за I полугодие 2026 года экспорт казахского полипропилена в Россию увеличился на 74% относительно аналогичного периода 2025 года.