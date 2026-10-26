Открыт прием заявок на участие в международной научно-технической конференции «CIM в России и мире–2027»

11–12 февраля 2027 года в Санкт-Петербурге АО «СО ЕЭС» проведет VII общеотраслевую конференцию «CIM в России и мире», посвященную унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Commoninformationmodel, CIM).

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ и РНК СИГРЭ.

Цель конференции — консолидация позиций профессионального сообщества по вопросам унификации информационного обмена, обмен лучшими практиками реализации проектов по внедрению стандартов CIM, выработка единого взгляда на перспективы внедрения технологии в российской электроэнергетике с учетом ее уникальных особенностей, а также изучение опыта применения и направлений развития CIM в мире.

Основные темы конференции:

опыт применения стандартов CIM на предприятиях электроэнергетики,

развитие стандартов CIM и методические вопросы их применения,

разработка и сопровождение цифровых информационных моделей энергосистем и энергообъектов.

Системный оператор приглашает принять участие в конференции сотрудников энергокомпаний, занимающихся вопросами моделирования энергообъектов и энергосистем, а также специалистов, ответственных за обмен данными информационных моделей и его стандартизацию.

Значительный интерес форум будет представлять для работников научно-исследовательских центров, проектных институтов, проектировщиков и производителей программного обеспечения, использующих модели энергообъектов и энергосистем, а также представителей профильных кафедр учреждений высшего образования.

Подать заявку на участие в конференции как в качестве слушателя, так и докладчика можно на специализированном портале конференций Системного оператора. Заявка на выступление в рамках деловой программы предусматривает наличие краткой аннотации доклада и должна быть подана в срок до 13 ноября 2026 года.