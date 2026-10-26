Сергей Цивилев провел переговоры в преддверии Министерской встречи в рамках VIII саммита ФСЭГ

В преддверии Министерской встречи в рамках VIII саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел ряд встреч с зарубежными делегациями.

Состоялись двусторонние встречи с министром энергетики и нефти Республики Сенегал Диуфом Эль Хаджи Абдурахманом, министром экономики Малайзии Акмалом Насруллой бин Мохд Насиром и исполняющим обязанности министра нефти и газа Правительства национального единства Ливии Абдельсадеком Халифой Раджабом.

В ходе встречи с представителями Сенегала были рассмотрены вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере и электроэнергетике, трансфер технологий, формирование совместного энергетического суверенитета и сотрудничества в образовательной сфере. Отдельно было подчеркнуто, что с 2027 года Сенегал должен стать полноправным членом ФСЭГ.

В рамках переговоров с Малайзией участники отметили регулярность встреч на высшем уровне и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по линии ТЭК.

В ходе встречи с ливийской стороной обсудили энергетические проекты и возобновление работы Российской-Ливийской межправительственной комиссии (МПК). Стороны подчеркнули, что приложат все усилия для скорейшего возобновления её деятельности. Сергей Цивилев является сопредседателем МПК с российской стороны.

Выступая перед участниками Форума, Сергей Цивилев подчеркнул значимость ФСЭГ как авторитетной площадки для выработки согласованных решений в интересах стран — производителей и потребителей газа.

«Нынешний форум ФСЭГ проходит в юбилейный год — 25 лет с момента принятия решения о его создании. К нам прибыла представительная делегация: все 12 стран — постоянных членов ФСЭГ, а также восемь стран-наблюдателей. Совокупно эти 20 стран обладают 70% мировых запасов газа, обеспечивают 40% мировой добычи, около 40% мирового экспорта газа по трубопроводам и примерно 50% экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Сегодня, когда рушатся традиционные многолетние цепочки поставок, как никогда важна наша совместная работа для того, чтобы защитить интересы производителей и потребителей», — отметил Министр.

Он также подчеркнул готовность России поставлять технологические разработки в интересах развития международного энергетического сотрудничества.

«Россия зарекомендовала себя как надёжный поставщик газа, обладающий всеми необходимыми технологиями для его разведки, добычи и транспортировки. Мы выходим на международный рынок, руководствуясь принципами энергетической справедливости и укрепления технологического суверенитета каждой страны. Эти принципы разделяют наши партнёры по ШОС и БРИКС», - заявил Сергей Цивилев.

Ранее, 25 октября, делегация Минэнерго России во главе с замминистра Романом Маршавиным приняла участие в 4-м заседании Специальной рабочей группы по подготовке к 8-му саммиту ФСЭГ и внеочередном заседании Исполнительного совета ФСЭГ в преддверии саммита.

VIII саммит ФСЭГ состоится 27 октября под руководством Президента России Владимира Путина в Москве. В рамках подготовки к Саммиту 26 октября состоится министерская встреча ФСЭГ, посвященная ключевым вопросам развития мирового рынка природного газа и международного энергетического сотрудничества.