Столичные энергетики выдали мегаватт мощности новому дому в Московском

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обеспечили электроэнергией новый дом, построенный по программе реновации на улице Никитина в городе Московском. Застройщиком объекта выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Для полноценного функционирования всех систем жизнеобеспечения новостройки энергетики филиала «Новая Москва» компании «Россети Московский регион» выдали объекту более мегаватта (1015,3 киловатта) мощности по второй категории надежности. Чтобы подключить дом к электросетям выполнили масштабный комплекс строительно-монтажных работ.

Специалисты возвели блочную комплектную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 киловольта с двумя трансформаторами мощностью по тысяче киловольт-ампер каждый. Подстанция оснащена современными устройствами релейной защиты, автоматики и телемеханики. Проложили кабельные линии электропередачи напряжением десять киловольт от распределительного устройства до новой подстанции и кабельные линии электропередачи 0,4 киловольта до вводно-распределительных устройств здания. Прокладку проводили комбинированным способом, в том числе методом горизонтально направленного бурения. Это позволило выполнить работы без нарушения благоустройства. После завершения работ энергетики восстановили дорожное покрытие и зеленые насаждения.

Новостройка площадью более 45 тысяч квадратных метров включает 498 квартир, а высота здания варьируется от 14 до 16 этажей. Дом уже ввели в эксплуатацию, сейчас идет подготовка к заселению. Благодаря надежному электроснабжению в нем будут работать лифты, системы пожарной безопасности, вентиляции и освещения.

Проект имеет большое социальное значение для столицы. Программа реновации — один из ключевых приоритетов развития города, и ПАО «Россети Московский регион» вносит весомый вклад в создание комфортной городской среды. Выданная мощность обеспечит комфорт и безопасность сотен семей, которые совсем скоро получат ключи от новых квартир, и создаст задел для дальнейшего развития инфраструктуры микрорайона.