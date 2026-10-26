В Архангельске построят корпус студенческого кампуса «Арктическая звезда» почти за 9 млрд рублей

26 окт. 2026, 14:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Архангельске планируют выполнить комплекс работ по строительству объекта студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Речь идет о здании многофункционального корпуса, которое появится в Ломоносовском территориальном округе на улице Чапаева. Цена контракта составляет 9 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Новый корпус нужен для развития кампуса и создания современной площадки для учебы, общения и работы студентов. Такие здания обычно объединяют несколько функций сразу: в них могут размещаться учебные пространства, зоны для мероприятий, сервисные помещения и другие объекты, которые делают кампус удобнее и функциональнее.

Новый многофункциональный корпус станет центральным элементом будущего кампуса. Тендер на выбор подрядной организации пройдет до 11 ноября 2026 года. После заключения контракта все работы должны быть выполнены в установленные сроки, чтобы объект можно было ввести в эксплуатацию без задержек.

Здесь доступны детали закупки.

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