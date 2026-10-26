В России создают новый сверхкомпактный делитель мощности нового поколения

Ученые Новгородского государственного университета разрабатывают сверхкомпактный делитель мощности нового поколения. Устройство позволит сделать электронику миниатюрнее, надежнее и полностью отказаться от импортных компонентов, сообщил ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы создаем новый класс делителей, которые работают не на классическом электромагнетизме, а на акустических волнах внутри маленького композита из особых материалов. Это позволяет сделать прибор в разы меньше, избавиться от лишнего нагрева и повысить точность разделения сигнала", - сообщили в вузе.

Устройство можно назвать "электронным тройником" для радиосигналов. В быту его аналогом служит телевизионный "краб": один кабель из подъезда, а на выходе сигнал разделяется на два телевизора. Разработка позволит заменить громоздкие и энергозатратные устройства, а также полностью отказаться от импортных компонентов.

Как работает делитель мощности

Классические разветвители радиосигналов строятся на основе катушек индуктивности и конденсаторов. Но они громоздкие и в них теряется много энергии. Разработка ученых НовГУ решает проблему микроминиатюризации и энергоэффективности. Она работает с низкочастотными радиосигналами внутри сложных электронных систем. Основу разработки составляют два материала. Цирконат-титанат свинца (ЦТС) - это пьезоэлектрическая керамика, которая превращает механическое сжатие в электрический ток. Аморфный магнетик (АМАГ) - это металлический сплав, который меняет свои размеры под действием магнитного поля. В физике этот эффект называется магнитострикцией. Конструктивно делитель мощности представляет собой плоскую пластину из склеенных слоев АМАГ и ЦТС. Сверху и между ними нанесены два металлических контакта разной длины и один общий контакт. Разработкой занимаются аспирант Политехнического института НовГУ Глеб Койфман вместе с научным руководителем Дмитрием Филипповым и коллегой Станиславом Сапельниковым.

"Внутри происходит двухступенчатая цепочка превращений. На вход подается сигнал, который создает магнитное поле, затем слой АМАГ улавливает это поле и начинает циклически сжиматься и растягиваться с частотой в десятки килогерц. Поскольку он намертво склеен со слоем ЦТС, он начинает насильно деформировать его, запуская внутри композита мощную упругую стоячую волну. Пьезоэлектрический слой ЦТС от этого упругого движения генерирует электрическое напряжение. Поскольку наши выходные контакты (порты) имеют разную длину, они охватывают разные участки этой волны. За счет такой геометрической асимметрии мощность сигнала и делится между портами в строго заданной пропорции", - объясняет Койфман.

По словам ученых, делители мощности нужны везде, где есть прием и передача радиосигналов. В гражданской сфере делители мощности будут использоваться в телекоммуникационном оборудовании, геологоразведке и нефтегазовом секторе.