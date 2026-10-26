В поселке Родники повысили стабильность электроснабжения школы, детского сада, котельной и 20 МКД

В конце октября специалисты компании «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт высоковольтной кабельной линии в поселке городского типа Родники Раменского муниципального округа. Выполненные мероприятия позволили улучшить качество электроснабжения 20 многоквартирных домов на улицах Трудовой и Большой Учительской, частного сектора, а также социально значимых и коммунальных объектов — школы, детского сада, котельной, водозаборного узла, канализационной насосной станции и складского комплекса.

В ходе ремонтных работ энергетики демонтировали изношенные участки трассы и проложили 900 метров современного кабеля с улучшенными характеристиками изоляции. Обновленный участок проходит от подстанции № 448 до подстанции № 42. Перед вводом линии в эксплуатацию был проведен комплекс пусконаладочных мероприятий, включая высоковольтные испытания и контроль сопротивления изоляции.

Проведенный ремонт существенно повысил устойчивость распределительной сети к повышенным нагрузкам в осенне-зимний период и свел к минимуму риск возникновения технологических нарушений. Выполненные работы гарантируют стабильное функционирование систем жизнеобеспечения поселка — котельной и насосных станций, поддерживающих подачу тепла и воды в жилой сектор.