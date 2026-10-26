Во ВНИИКП торжественно отметили День кабельщика: традиции, научная школа и люди, объединяющие отрасль

26 октября 2026 года в Москве, в стенах Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП), состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника кабельной промышленности. Профессиональный праздник, ежегодно отмечаемый 25 октября, в этом году пришёлся на воскресенье, поэтому основные торжества прошли в понедельник.

Актовый зал ВНИИКП объединил представителей нескольких поколений кабельщиков, руководителей промышленных предприятий, известных учёных, представителей Российской академии наук, ведущих технических университетов, отраслевых объединений и органов власти.

Этот день стал не просто традиционной встречей коллег и друзей. Он вновь продемонстрировал особое положение ВНИИКП в отечественной кабельной промышленности, где наука, производство, образование и профессиональное сообщество на протяжении десятилетий остаются неразрывно связаны.

Институт, который создавал историю отрасли

История ВНИИКП берёт начало в 1947 году, когда в послевоенный период на базе Центральной научно-исследовательской кабельной лаборатории был создан отраслевой научно-исследовательский институт. Это решение стало одним из важнейших шагов в формировании отечественной кабельной науки. За последующие десятилетия институт превратился в признанный научно-технический центр, разработки которого определяли развитие новых конструкций кабелей, изоляционных материалов, технологий производства, методов испытаний и отраслевых стандартов.

Сегодня значение этой работы трудно переоценить. Кабельная продукция обеспечивает функционирование энергетики, транспорта, связи, промышленности, цифровой инфраструктуры и множества других сфер современной жизни. Но главным богатством ВНИИКП всегда были и остаются люди: исследователи, инженеры, конструкторы, технологи, испытатели и специалисты, благодаря которым научные идеи становятся реальными промышленными решениями.

Максим Третьяков: «Традиции Пешкова живы»

Одним из центральных выступлений торжественного собрания стало обращение президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Владимировича Третьякова. В своей речи он напомнил об уникальной исторической миссии ВНИИКП и особо остановился на наследии выдающегося учёного, многолетнего руководителя института и основателя Ассоциации «Электрокабель» Изяслава Борисовича Пешкова. Именно с его именем связаны становление мощной отечественной научной школы, развитие системы наставничества и формирование традиций отраслевого единства.

Торжественное собрание в актовом зале ВНИИКП. Москва, 26 октября 2026 года. Фото: RusCable.Ru

Изяслав Борисович руководил ВНИИКП с 1970 по 2003 год, сумев объединить вокруг института учёных, промышленников, представителей государственных структур и многие поколения специалистов. Максим Третьяков подчеркнул, что настоящая сила ВНИИКП всегда заключалась не только в технологиях и научных достижениях, но и в особом подходе к служению всей кабельной промышленности.

Отдельное внимание президент АЭК уделил новому этапу развития института, связанному со сменой акционеров. Ассоциация рассматривает происходящие изменения как возможность придать ВНИИКП дополнительный импульс развития, одновременно подчёркивая необходимость сохранения его исторической миссии.

Выступление Максима Третьякова во ВНИИКП в честь дня Кабельщика

По словам Максима Третьякова, отраслевое сообщество рассчитывает на сохранение и развитие научной школы, привлечение молодых специалистов, укрепление интеллектуального лидерства института и обеспечение равного доступа кабельных предприятий к его научному потенциалу.

Принципиальное значение имеет и соблюдение баланса между интересами собственников и задачами всей кабельной промышленности.

«ВНИИКП всегда служил отрасли в целом, а не только интересам своих акционеров», — подчеркнул президент Ассоциации «Электрокабель».

Своё выступление он завершил словами, которые стали одним из главных смысловых акцентов праздничного собрания:

«Традиции Пешкова живы».

Участники торжественного собрания во ВНИИКП. Фото: RusCable.Ru

Поздравления от научного сообщества и ведущих университетов

Высокий авторитет ВНИИКП и его значение далеко за пределами собственно кабельной промышленности подтвердил представительный состав почётных гостей.

С поздравительным словом выступил президент Академии электротехнических наук Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор Павел Анфимович Бутырин. Он особо отметил научные достижения института, напомнив о признании работ специалистов ВНИИКП на уровне Российской академии наук, в том числе о присуждении престижной премии имени П. Н. Яблочкова.

Особое внимание выступающий уделил молодым исследователям, продолжателям научных традиций старших поколений. Тему сохранения научной школы и привлечения молодёжи продолжил директор Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Анатолий Александрович Бакаев. В своём выступлении он подчеркнул стратегическое значение отечественной кабельной промышленности для технологического развития страны, необходимость укрепления собственной научно-производственной базы и сложность задачи подготовки нового поколения инженеров и исследователей. От имени РТУ МИРЭА институту был передан памятный подарок с символикой университета.

С поздравлениями к коллективу ВНИИКП также обратился доктор технических наук Александр Алексеевич Зацаринный, представляющий Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН. Он подчеркнул фундаментальное значение кабельной инфраструктуры для систем связи, автоматизации и управления, а также необходимость системного взаимодействия разработчиков сложных технических систем с кабельной наукой.

Важное место в программе заняли выступления представителей высшей технической школы. Заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ «МЭИ» Дмитрий Владимирович Михеев зачитал поздравительный адрес ректора университета Николая Дмитриевича Рогалева. В послании особо отмечались многолетние партнёрские отношения между МЭИ и ВНИИКП, совместная исследовательская работа, подготовка молодых специалистов и вклад многочисленных выпускников Московского энергетического института в развитие кабельной науки.

От Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого коллектив поздравил доктор технических наук, профессор Николай Владимирович Коровкин. Он обратил внимание на необходимость восстановления и развития научно-образовательных компетенций в области электрической изоляции и кабельной техники, подчеркнув заинтересованность университета в дальнейшем сотрудничестве с ВНИИКП.

Звучали поздравления и от представителей других научных организаций, в том числе структур, работающих в области обеспечения безопасности, информационных технологий и прикладных исследований. Общей темой выступлений стала необходимость сохранения тесной связи фундаментальной науки, инженерного образования и реальных потребностей промышленности.

Промышленность и наука: единые задачи и общая ответственность

Поздравления в адрес коллектива ВНИИКП прозвучали также от представителей крупнейших отраслевых компаний.

Представитель холдинга «Кабельный альянс» подчеркнул приверженность принципам независимости научных решений института, сохранения его объединяющей роли и доступности научных компетенций для кабельного сообщества.

От имени «Акрон Холдинга» была отмечена исключительная роль ВНИИКП в развитии отечественной промышленности и необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между производственными предприятиями и отраслевой наукой.

Эти выступления ещё раз подтвердили, что научный потенциал ВНИИКП востребован всей кабельной промышленностью, а дальнейшее развитие института имеет стратегическое значение для предприятий отрасли.

Главные герои праздника — сотрудники ВНИИКП

Особой и наиболее торжественной частью мероприятия стала церемония награждения сотрудников института. В соответствии с приказом № 255 от 21 октября 2026 года работникам различных подразделений ВНИИКП были объявлены благодарности за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие предприятия.

На награждение приглашали научных сотрудников, инженеров, специалистов лабораторий, испытательных подразделений, технологов, работников производственных и вспомогательных служб.

Награждение сотрудников ВНИИКП в ходе праздничной церемонии. Фото: RusCable.Ru

Торжественная церемония сопровождалась аплодисментами коллег, вручением наград, цветов и памятными фотографиями. В этот день одинаково важными были заслуги известных исследователей и ежедневный труд тех, кто обеспечивает работу сложнейшего научно-производственного организма. Ведь история ВНИИКП складывается не только из крупных открытий и разработок. За каждым достижением стоят годы исследований, испытаний, экспериментов, поиска технических решений и кропотливой повседневной работы.

Особое место в праздничной программе было отведено молодым специалистам. Были подведены итоги конкурса среди молодых сотрудников института. Конкурсная комиссия отметила высокий и сопоставимый уровень представленных работ. Первое место было присуждено Екатерине Сахаровой, другие участники также получили заслуженное признание. Поддержка молодёжи, развитие исследовательского интереса и преемственность поколений неоднократно звучали в выступлениях гостей как важнейшие условия сохранения научного потенциала института.

От праздничных поздравлений — к новым научным достижениям

После завершения торжественного собрания в ВНИИКП начала работу научно-техническая конференция, объединившая сотрудников института и представителей научного сообщества. Её программа была посвящена актуальным исследованиям, технологическим решениям и перспективным направлениям развития кабельной техники.

Среди представленных тем — исследование термического старения кабельных материалов, оценка характеристик пожаробезопасности полимерных композиций и совершенствование методов испытаний. Таким образом, праздничный день получил закономерное продолжение в профессиональной научной дискуссии. За словами о важности науки последовали конкретные результаты исследований и обсуждение задач, стоящих перед отраслью.

Традиции продолжаются

День кабельщика во ВНИИКП вновь показал, насколько тесно переплетены история института и судьба отечественной кабельной промышленности. Здесь, в стенах одного из главных научных центров отрасли, встречаются люди, которые создавали её вчера, обеспечивают развитие сегодня и готовят технологические решения завтрашнего дня.

Меняются технологии, собственники предприятий, экономические условия и масштабы производств. Но неизменным остаётся главное: кабельная промышленность развивается благодаря знаниям, профессионализму, ответственности и преданности людей своему делу. Именно эти ценности десятилетиями формировали научную школу ВНИИКП, объединяли кабельное сообщество и позволяли отрасли преодолевать самые сложные периоды своей истории.

Праздник во ВНИИКП стал ещё одним подтверждением: отечественная кабельная промышленность сильна не только своими предприятиями и технологиями, но прежде всего людьми, научными традициями и способностью работать на общее будущее.

RusCable.Ru поздравляет коллектив ВНИИКП, ветеранов, учёных, инженеров и всех работников кабельной промышленности с профессиональным праздником!

Фото: RusCable.Ru. Москва, ВНИИКП, 26 октября 2026 года.

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