Александр Новак принял участие в совещании миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей деятельности в России

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие во вступительном совещании миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей деятельности (ИРРС) в Российской Федерации с участием руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого, работников отраслевых управлений и организаций научно-технической поддержки ведомства. Предыдущая подобная миссия состоялась в 2013 году.

В работе миссии принимают участие 26 ведущих международных экспертов – руководителей и специалистов органов регулирования под руководством Файзана Мансура (Пакистан). Иностранная делегация представлена 17 странами, в числе которых Китай, Индия, Пакистан, Египет, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Турция, ОАЭ, Республика Корея, Япония, Швейцария, Венгрия, Болгария, Сербия, Армения и Катар, а также включает сотрудников Секретариата МАГАТЭ.

«Сегодня Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий: создаются серийные энергоблоки большой мощности нового поколения, обновляется атомный ледокольный флот, ведутся исследования в области управляемого термоядерного синтеза, расширяется применение радиационных технологий в медицине и промышленности. Одновременно Россия сооружает атомные электростанции в ряде стран-партнёров и помогает им создавать собственную государственную инфраструктуру регулирования ядерной и радиационной безопасности. Такой масштаб технологического развития предъявляет новые требования к государственному надзору. Регулирование должно идти в ногу с наукой и инженерной мыслью, своевременно формировать требования к новым технологиям и при этом твёрдо удерживать главный принцип: безопасность человека и окружающей среды имеет абсолютный приоритет», – отметил вице-премьер во вступительном слове.

Программа миссии охватывает 11 тематических направлений, включая разработку регулирующих документов, порядок выдачи лицензий и разрешений, проведение экспертиз обоснований безопасности. В течение двух недель международные эксперты миссии ИРРС проведут консультации по этим направлениям с российскими коллегами, а также примут участие в технических визитах на пять действующих объектов. Целью работы миссии является оценка государственной системы безопасности на соответствие отраслевым международным стандартам.

Файзан Мансур отметил важную часть миссии – обсуждение стратегических вопросов, в числе которых развитие человеческих ресурсов и безопасность с учётом появления новых технологий.

«Россия является одной из ведущих стран по сооружению ядерных объектов как у себя, так и за рубежом, а также передовым государством в вопросах разработки новых технологий, в том числе топливного цикла и плавучих АЭС. Я уверен, что мы, как команда по партнёрской оценке деятельности российских коллег, хорошо выполним свою работу, а также сможем в ходе общения учиться друг у друга. Нашей целью является принести пользу Российской Федерации», – отметил Файзан Мансур.

Миссия завершит работу в России 6 ноября. По итогам будет подготовлен отчёт и пресс-релиз, содержащий рекомендации членов миссии и информацию о лучших практиках Российской Федерации.