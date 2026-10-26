«Главное — это люди, потому что завод — это вы»: в «Москабельмет» торжественно отметили День кабельщика

26 октября 2026 года в Москве, в исторических стенах Группы компаний «Москабельмет», состоялась торжественная церемония награждения сотрудников, приуроченная ко Дню работника кабельной промышленности. Профессиональный праздник, традиционно отмечаемый 25 октября, в этом году пришёлся на воскресенье, поэтому коллектив одного из старейших предприятий российской кабельной отрасли собрался в понедельник, чтобы отметить заслуги коллег, поздравить ветеранов и ещё раз вспомнить, что настоящая сила любого производства заключается прежде всего в людях.

Торжественное мероприятие объединило представителей различных предприятий Группы, руководителей, инженеров, технологов, рабочих, специалистов производственных и административных подразделений. Почётными гостями стали президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков и основатель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев.

Многолетняя традиция чествовать лучших работников в «Москабельмет» давно превратилась в нечто большее, чем официальную церемонию. Это особенный день для большой семьи предприятия, в которой профессиональные достижения, уважение к труду и преемственность поколений являются не просто словами, а частью повседневной жизни.

Завод, который опровергает законы кабельной экономики

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов праздника стало выступление президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Владимировича Третьякова. Вместо традиционной официальной речи он предложил собравшимся небольшую историческую викторину, посвящённую происхождению отечественной кабельной промышленности и удивительной судьбе «Москабельмет».



Максим Третьяков, Президент Ассоциации Электрокабель

История предприятия восходит к 1878 году, когда инженер-технолог Михаил Михайлович Подобедов основал в Санкт-Петербурге одно из первых отечественных кабельных производств. В 1895 году началась московская история завода, ставшего впоследствии основой современной Группы компаний «Москабельмет». С тех пор менялись эпохи, экономические системы, государственные руководители, технологические уклады и сама Москва. Но предприятие продолжало работать, развиваться и сохранять своё место в отечественной промышленности.

Максим Третьяков с присущим ему юмором напомнил о том, сколько исторических событий пережил завод, сколько промышленных кризисов преодолел и насколько уникально само существование крупного кабельного производства практически в центре современного мегаполиса. В то время как многие исторические промышленные площадки столицы уступили место жилой и коммерческой застройке, «Москабельмет» сохранил своё производство, промышленную идентичность и способность создавать сложнейшую высокотехнологичную продукцию.

По словам президента АЭК, предприятие буквально опровергает привычные законы кабельной экономики. Высокая стоимость московской земли, труда и содержания производственных площадей не помешала Группе сохранить конкурентоспособность, развивать новые направления и оставаться одним из технологических лидеров отрасли. Отдельно он отметил уникальные компетенции предприятий Группы в производстве силовых кабелей, обмоточных проводов, волоконно-оптической продукции и кабельной металлургии.

При этом секрет устойчивости «Москабельмет», по мнению Максима Третьякова, заключается вовсе не в оборудовании, производственных площадях или административных возможностях.

«Главное — это люди, потому что завод — это вы», — подчеркнул президент Ассоциации «Электрокабель».

В разные исторические периоды именно профессионалы, объединённые общим делом, позволяли предприятию преодолевать трудности, создавать новые производства, сохранять уникальные компетенции и передавать опыт следующим поколениям. Максим Третьяков напомнил и о том, что «Москабель» в своё время стал одной из важнейших кадровых и технологических основ для развития других предприятий отечественной кабельной промышленности.

Завершая выступление, он пожелал коллективу сохранить главную «суперсилу» Группы — способность находить, воспитывать и объединять правильных людей, которые обеспечивают её успех на протяжении поколений.

Павел Моряков: «Кабельщик звучит гордо!»

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Валерьевич Моряков поздравил собравшихся с профессиональным праздником и обратил внимание на важную задачу, стоящую сегодня перед всей кабельной промышленностью. По его словам, значение кабельной отрасли для современной цивилизации сложно переоценить. Без кабельной продукции невозможно функционирование практически ни одной сферы экономики, от энергетики и транспорта до промышленности, связи и повседневной жизни. При этом широкая общественность далеко не всегда осознаёт масштаб и значение труда кабельщиков.

Павел Моряков с юмором заметил, что 25 октября, открыв утром новости, увидел множество поздравлений с Днём автомобилиста, но практически не встретил упоминаний о Дне кабельщика. Это, по его мнению, должно стать дополнительным стимулом для всей отрасли активнее рассказывать о себе, своих технологиях, достижениях и людях.



Павел Моряков, Генеральный директор ГК «Москабельмет»

«Кабельщик звучит гордо!»

Эту профессиональную гордость, подчеркнул Павел Моряков, необходимо укреплять не только внутри предприятий, но и за пределами отраслевого сообщества.

Руководитель Группы отметил достижения входящих в неё производств, среди которых «Завод Москабель», «Москабель-Фуджикура», «Москабель-Обмоточные провода», а также предприятия кабельной металлургии. Особое внимание он уделил коллективу, благодаря которому «Москабельмет» продолжает создавать востребованную продукцию, осваивать новые технологии и сохранять репутацию одного из наиболее известных кабельных предприятий России.

Отдельной темой поздравления стала уникальность расположения предприятия, находящегося всего в нескольких километрах от Кремля. Для Москвы, где многие исторические заводы давно прекратили существование, сохранение действующего промышленного комплекса такого масштаба является особенно показательным примером устойчивости отечественного производства.

Люди, которыми гордится «Москабельмет»

Центральной частью праздничного мероприятия стала торжественная церемония вручения наград Ассоциации «Электрокабель» работникам предприятий Группы компаний. Десятки сотрудников получили заслуженное признание за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения и личный вклад в развитие кабельной промышленности. Почётных грамот и отраслевых наград были удостоены представители самых разных профессий: инженеры и технологи, волочильщики, изолировщики, специалисты по качеству, слесари, работники производственных подразделений, руководители и сотрудники административных служб.

Особенно впечатляли цифры трудового стажа. 47 лет работы у Ольги Николаевны Беловой. 42 года профессиональной деятельности у Людмилы Григорьевны Курбатовой. 40 лет стажа у Дании Хасановны Сорбучевой, 35 лет у Ольги Вячеславовны Фомушкиной. А ведущий инженер-технолог «Завода Москабель» Галина Федоровна Белоглазова посвятила своей профессии уже 50 лет! За каждой из этих цифр стоят тысячи рабочих дней, огромный профессиональный опыт, сложные задачи, производственные достижения и верность выбранному делу. Это люди, которые не просто работают на предприятии. Они являются хранителями его профессиональной памяти, наставниками для новых поколений и живым воплощением заводских традиций.

Особое место в церемонии заняло вручение нагрудных знаков «Заслуженный работник кабельной промышленности». Среди отмеченных этой наградой — Наталья Геннадьевна Тимофеева, Людмила Григорьевна Курбатова и Денис Александрович Прокутин. Ещё одним важным событием стало вручение памятных знаков за вклад в развитие кабельной промышленности. Перед церемонией Максим Третьяков подчеркнул особый статус этой награды, образно сравнив её с «чёрным поясом» в профессиональном мастерстве. Решение о награждении принимается после тщательного рассмотрения заслуг кандидатов, а сама награда предназначена для специалистов, внёсших исключительный вклад в развитие отрасли. В числе награждённых были Дмитрий Олегович Романов, Анжелика Владимировна Захаренко, Татьяна Базылова и Александр Андреевич Макаров.

Торжественная церемония сопровождалась аплодисментами коллег, вручением цветов и памятными фотографиями. За официальными формулировками наград стояли искренние эмоции людей, которые многие годы трудятся рядом и хорошо знают цену профессиональным достижениям друг друга.

Трудовые династии: история, которая продолжается

Отдельное место в праздничной программе заняла тема трудовых династий «Москабельмет». На предприятии бережно относятся к семейным историям, в которых любовь к профессии передаётся от родителей к детям, а затем и к внукам. Одним из ярких примеров стала династия Тимофеевых, объединяющая три поколения сотрудников. Их общий трудовой стаж на предприятии превышает 98 лет. Не менее впечатляющая история связана с семьёй Бокарёвых-Молчановых, совокупный стаж представителей которой составляет около двух столетий. Эти семьи являются частью большой истории предприятия, которая создавалась не только в производственных цехах, но и за их пределами — в дружбе заводских семей, совместном воспитании детей, взаимной поддержке и передаче профессиональных традиций.

Для «Москабельмет» понятие большой заводской семьи давно стало частью корпоративной культуры. Сегодня предприятие не просто сохраняет память о трудовых династиях, но и активно рассказывает о них общественности, создаёт специальные медиапроекты, публикует интервью и исторические материалы. В ходе церемонии сотрудники были приглашены делиться новыми историями своих семей, которые также могут стать частью летописи предприятия.

RusCable.Ru: о кабельной промышленности должны знать за пределами отрасли

С поздравительным словом к коллективу обратился основатель медиахолдинга «РусКабель», руководитель отраслевого портала RusCable.Ru Александр Игоревич Гусев. Для него встреча с сотрудниками «Москабельмет» имела и особое личное значение. Александр Гусев вспомнил, что в начале своего профессионального пути, ещё будучи студентом, выбирал между работой на заводе «Москабель» и московском заводе «Электропровод», который в то время также располагался в столице. В итоге выбор был сделан в пользу «Электропровода», однако связь с кабельной промышленностью сохранилась на всю жизнь.

Сегодня, спустя десятилетия, эта связь продолжается уже через отраслевую журналистику, медиапроекты и работу с профессиональным сообществом. В своём выступлении Александр Гусев подчеркнул, насколько недооценённым остаётся общественное представление о кабельной промышленности. Для большинства людей кабель ассоциируется с обычным проводом от бытового прибора или компьютерной витой парой. Между тем современная кабельная индустрия — это сложнейшие материалы, уникальные технологии, специальные конструкции, волоконная оптика, высокотехнологичные обмоточные провода и разработки, без которых невозможно развитие современной промышленности. Именно поэтому одной из важных задач отраслевых СМИ является популяризация инженерных профессий, повышение престижа труда кабельщиков и знакомство широкой аудитории с реальными достижениями отрасли.

Александр Гусев отметил, что рассказывать о кабельной промышленности людям, которые прежде не представляли масштабов её технологического развития, не только интересно, но и по-настоящему важно. Поздравляя коллектив, он пожелал сотрудникам «Москабельмет» здоровья, мирного неба над головой, профессиональной уверенности и благополучия. завершилось поздравление пожеланием, встретившим особое понимание аудитории: чтобы заработные платы работников продолжали расти, а инфляция, напротив, снижалась.

Большая семья, большая история, большое будущее

День кабельщика на «Москабельмет» ещё раз показал, насколько важны для промышленного предприятия собственные традиции, уважение к профессионалам и способность сохранять человеческие отношения даже в условиях стремительного технологического развития. За почти полуторавековой историей Группы стоят не только уникальные производства, инженерные достижения, новые материалы и оборудование. За ней стоят тысячи человеческих судеб. Люди, которые приходили на завод молодыми специалистами, осваивали профессию, становились наставниками, руководителями, передавали знания детям и внукам. Люди, которые сохраняли предприятие в непростые исторические периоды и создавали основу для его дальнейшего развития. Именно они делают «Москабельмет» не просто производственной площадкой, а особым промышленным сообществом, в котором прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны.

И потому слова, прозвучавшие в этот день со сцены, стали, пожалуй, лучшим определением главной ценности предприятия: «Завод — это вы».

Благодарность от медиахолдинга «РусКабель»

Медиахолдинг «РусКабель» и редакция RusCable.Ru выражают искреннюю благодарность всему коллективу Группы компаний «Москабельмет» за многолетнюю дружбу, открытость, профессиональное сотрудничество и неизменно тёплое отношение к представителям отраслевых СМИ.

Отдельные слова признательности адресованы руководству Группы компаний и лично генеральному директору Павлу Валерьевичу Морякову за внимание к развитию профессионального сообщества, поддержку отраслевых инициатив и последовательную работу по укреплению престижа кабельной промышленности.

Особую благодарность выражаем директору PR-службы ГК «Москабельмет» Танчулпан Мухтаровой.



Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы ГК «Москабельмет»

Благодаря её профессионализму, вниманию к деталям и искренней вовлечённости в жизнь предприятия каждое мероприятие «Москабельмет» становится не просто официальным событием, а настоящей историей о людях, их достижениях, традициях и любви к своему делу. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество, помощь в организации редакционной работы, неизменную открытость и возможность рассказывать нашей аудитории о том, чем живёт одно из самых известных предприятий отечественной кабельной промышленности.

RusCable.Ru поздравляет всех сотрудников, ветеранов и руководителей ГК «Москабельмет» с Днём работника кабельной промышленности! Желаем новых производственных достижений, профессиональной гордости, благополучия, крепкого здоровья и продолжения славных традиций предприятия!

Как проходила торжественная церемония награждения, кто получил заслуженные награды и какой была атмосфера большого заводского праздника — смотрите в специальном фоторепортаже RusCable.Ru.

Фото: RusCable.Ru. ГК «Москабельмет», Москва, 26 октября 2026 года.

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