«Карьерный» рост Кегали: на золоторудном месторождении в Магаданской области планируют добывать ежегодно до 400 тыс. тонн руды

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на горнотранспортную часть проекта отработки запасов месторождения «Кегали» в Магаданской области. По запасам благородных металлов, в том числе золота и серебра, его относят к числу перспективных источников полиметаллических руд в Дальневосточном федеральном округе.

Площадка месторождения расположена в Северо-Эвенском районе, в верхнем течении реки Кегали. Добычу руды планируют вести открытым способом в объеме до 400 тысяч тонн в год.

«Для обеспечения проектной мощности горнорудного комплекса на его территории разработают четыре карьера общей площадью поверхности около 207 тысяч кв. м. С учетом сложных геологических условий, в том числе многолетнемерзлых грунтов, все проектные решения по разработке карьеров, их бортов и отвалообразованию подтверждены дополнительными расчетами по итогам геомеханических и иных испытаний грунтов», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Николай Сигаев.

Продукция карьеров Кегали будет перерабатываться на ближайшем к месторождению горно-обогатительном комбинате «Кубака».

Застройщик – ООО «Золото Кегали».

Генеральный проектировщик – ООО «Научно-технический центр-геотехнология».