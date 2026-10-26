«Карьерный» рост Кегали: на золоторудном месторождении в Магаданской области планируют добывать ежегодно до 400 тыс. тонн руды

26 окт. 2026, 13:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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 Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на горнотранспортную часть проекта отработки запасов месторождения «Кегали» в Магаданской области. По запасам благородных металлов, в том числе золота и серебра, его относят к числу перспективных источников полиметаллических руд в Дальневосточном федеральном округе.     

Площадка месторождения расположена в Северо-Эвенском районе, в верхнем течении реки Кегали. Добычу руды планируют вести открытым способом в объеме до 400 тысяч тонн в год.

«Для обеспечения проектной мощности горнорудного комплекса на его территории разработают четыре карьера общей площадью поверхности около 207 тысяч кв. м. С учетом сложных геологических условий, в том числе многолетнемерзлых грунтов, все проектные решения по разработке карьеров, их бортов и отвалообразованию подтверждены дополнительными расчетами по итогам геомеханических и иных испытаний грунтов», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Николай Сигаев.

Продукция карьеров Кегали будет перерабатываться на ближайшем к месторождению горно-обогатительном комбинате «Кубака».

Застройщик – ООО «Золото Кегали».
Генеральный проектировщик – ООО «Научно-технический центр-геотехнология».

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