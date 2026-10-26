На пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе стартовало строительство второй очереди транспортной развязки

В городском округе Солнечногорске началась реализация проекта по строительству второй очереди двухуровневой транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе.



Реализация развязки осуществляется поэтапно. Так, ранее была реализована первая очередь в составе пятого пускового комплекса ЦКАД и соединительного участка между третьим и пятым пусковыми комплексами магистрали. Были выполнены работы по устройству путепровода, а также строительству двух направленных съездов-эстакад.



В рамках второй очереди предусмотрено выполнение работ по устройству пяти съездов. Их общая протяженность составит около 2,5 км. Сейчас дорожники ведут работы на трех съездах в направлении Пятницкого, Дмитровского шоссе и к пересечению с автомобильной дорогой А-107 «Московское малое кольцо». Уже завершено снятие растительного слоя, производится устройство насыпей земляного полотна и водопропускных труб, а также разрабатываются водоотводные кюветы.



Строительство ведется с учетом высокой транспортной нагрузки на ЦКАД и М-10 «Россия». В связи с этим для минимизации помех для действующего движения транспорта на пересечении двух магистралей применяется комплекс строительных и организационных решений. Их основная задача – сохранение пропускной способности.



В рамках реализации проекта планируется устройство линий наружного освещения на съездах и переходно-скоростных полосах, установка барьерного ограждения и других элементов безопасности. Также специалисты смонтируют шумозащитные экраны вблизи жилых домов д. Дурыкино. Кроме того, для сбора, фильтрации и очистки ливневых и талых сточных вод с дорожного покрытия будут смонтированы локальные очистные сооружения (ЛОС).



Будущий объект повысит транспортную доступность для жителей населенных пунктов и предприятий, расположенных на прилегающих территориях к ЦКАД, Ленинградскому шоссе, скоростной магистрали М-11 «Нева», а также к Пятницкому шоссе. Это внесет значительный вклад в динамичное развитие Московской области. Водители смогут беспрепятственно выезжать на ЦКАД как в восточном направлении – к Ярославскому и Дмитровскому шоссе, так и в западном – к Пятницкому и Волоколамскому шоссе.



В настоящее время на объекте задействовано 20 единиц дорожно-строительной техники, 35 человек. Завершение работ планируется в 2027 году.