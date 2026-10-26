«Паритет» представит кабельную продукцию на Форуме инженерных систем ЭТМ в Казани

26 окт. 2026, 15:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ТПД Паритет
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24 ноября 2026 года кабельный завод «Паритет» примет участие в 49-м Форуме инженерных систем ЭТМ, который пройдет в Казани. Компания представит выпускаемую кабельную продукцию и познакомит посетителей с решениями для оснащения современных инженерных систем.

Форум объединит более 120 производителей электротехнического оборудования и инженерных решений. Площадка предназначена для обмена профессиональным опытом, обсуждения отраслевых тенденций и установления прямых деловых контактов между производителями, проектировщиками, монтажными организациями и заказчиками. Деловая программа мероприятия включает выставку новых разработок, профильные конференции, мастер-классы и практические демонстрации. Посетители также смогут принять участие в проверке качества кабельной продукции и тест-драйвах профессионального инструмента.

Специалисты «Паритета» проконсультируют гостей форума по характеристикам, конструктивным особенностям и областям применения продукции, а также помогут подобрать кабельные решения с учетом требований конкретных проектов.

Участие в форуме бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.

  • Дата: 24 ноября 2026 года
  • Время: начало в 9:30
  • Адрес: МВЦ «Казань Экспо», ул. Выставочная, 1

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет - российское предприятие с более чем 35-летней историей. Завод выпускает кабельную продукцию для систем пожарной безопасности, огнестойких кабельных линий, связи и СКС, промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охраны периметра, а также для морского, речного и железнодорожного транспорта. В 2025 году Паритет запустил собственное производство патч-кордов.