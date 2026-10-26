«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Калининского района Санкт-Петербурга

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 40 МВА на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение более 10 тысяч жителей Калининского района Санкт-Петербурга.

Энергетики заменили газовое и струйное реле, термосигнализаторы и маслоуказатели, двигатели обдува и автоматы их защит, запорную арматуру, шкаф управления автоматикой охлаждения. Кроме того, отремонтировали контур заземления, устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики. Все установленное оборудование – отечественного производства.