«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Калининского района Санкт-Петербурга
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 40 МВА на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение более 10 тысяч жителей Калининского района Санкт-Петербурга.
Энергетики заменили газовое и струйное реле, термосигнализаторы и маслоуказатели, двигатели обдува и автоматы их защит, запорную арматуру, шкаф управления автоматикой охлаждения. Кроме того, отремонтировали контур заземления, устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики. Все установленное оборудование – отечественного производства.
«Работы были организованы так, чтобы исключить перерывы в электроснабжении потребителей. Подстанция является одним из ключевых питающих центров Калининского района Санкт-Петербурга, поэтому нам особенно важно было завершить комплексный ремонт ее оборудования до наступления осенне-зимнего периода», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Алексей Гришин.