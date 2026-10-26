«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения села Старые Атаги в Чеченской Республике

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведут капитальный ремонт линии электропередачи 35 кВ в Грозненском районе Чеченской Республики. Протяженность энергообъекта составляет почти 14,6 км. Энергетики заменят на ЛЭП 80 дефектных опор и 11 км ветхого провода. На сегодняшний день уже смонтированы 49 новых опор и 1,5 км провода.

Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 12,5 тысячи жителей, а также семи социально значимых учреждений селения Старые Атаги. Капитальный ремонт линии электропередачи предусмотрен инвестиционной программой энергокомпании на 2026 год.