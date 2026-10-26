«Россети Юг» отремонтировали 25 трансформаторных подстанций в северных районах Кубани

Энергетики филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнили капитальный ремонт 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Кущевском, Щербиновском, Староминском, Ейском районах, а также в Ленинградском муниципальном округе Краснодарского края. Питающие центры обеспечивают электроэнергией жилые секторы, социальные объекты и промышленные предприятия.

На распределительных подстанциях специалисты Ленинградских электрических сетей провели ремонт и замену устаревших и отработавших свой ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования, обновили диспетчерские наименования. В ходе работ использовали современные комплектующие российского производства.

Комплекс технических мероприятий, реализуемый в рамках годовой ремонтной программы филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго», позволит снизить риск технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения потребителей в отопительный сезон 2026/2027 годов.