«ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети — 2026»

26 окт. 2026, 11:00
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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С 17 по 19 ноября 2026 года в Москве, в «Тимирязев Центре», состоится Международный форум «Электрические сети» (МФЭС). ЗАО «ЗЭТО», один из ведущих российских производителей высоковольтного оборудования, примет участие в выставочной программе мероприятия. Форум проходит при поддержке Минэнерго России и с участием ПАО «Россети». На экспозиции компании будут представлены натурные образцы продукции. Специалисты предприятия ответят на вопросы и проведут консультации по всей линейке выпускаемого оборудования.

Напомним, что в прошлом году экспозиция компании на МФЭС привлекла внимание посетителей. На стенде был продемонстрирован серийный образец комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ (трехфазное исполнение в общем объёме).

Важным событием для компании в этом году стало получение статуса «Ведущий научно-технический партнёр РНК СИГРЭ» в рамках исследовательского направления А3. В связи с этим ЗАО «ЗЭТО» приглашает на свою экспозицию как коллективных, так и индивидуальных членов РНК СИГРЭ для обсуждения вопросов разработки, производства и эксплуатации высоковольтной техники. Там же будет представлена контактная форма НИК А3 — для формирования экспертного сообщества по направлению работы комитета.

Посещение форума бесплатное при предварительной регистрации на официальном сайте МФЭС. Стенд ЗАО «ЗЭТО» А95-1.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  