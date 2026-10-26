«ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети — 2026»

С 17 по 19 ноября 2026 года в Москве, в «Тимирязев Центре», состоится Международный форум «Электрические сети» (МФЭС). ЗАО «ЗЭТО», один из ведущих российских производителей высоковольтного оборудования, примет участие в выставочной программе мероприятия. Форум проходит при поддержке Минэнерго России и с участием ПАО «Россети». На экспозиции компании будут представлены натурные образцы продукции. Специалисты предприятия ответят на вопросы и проведут консультации по всей линейке выпускаемого оборудования.

Напомним, что в прошлом году экспозиция компании на МФЭС привлекла внимание посетителей. На стенде был продемонстрирован серийный образец комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ (трехфазное исполнение в общем объёме).

Важным событием для компании в этом году стало получение статуса «Ведущий научно-технический партнёр РНК СИГРЭ» в рамках исследовательского направления А3. В связи с этим ЗАО «ЗЭТО» приглашает на свою экспозицию как коллективных, так и индивидуальных членов РНК СИГРЭ для обсуждения вопросов разработки, производства и эксплуатации высоковольтной техники. Там же будет представлена контактная форма НИК А3 — для формирования экспертного сообщества по направлению работы комитета.

Посещение форума бесплатное при предварительной регистрации на официальном сайте МФЭС. Стенд ЗАО «ЗЭТО» А95-1.