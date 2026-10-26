Поймёт только кабельщик: объявляем победителей совместного розыгрыша RusCable.Ru и ХКА

Холдинг «Кабельный Альянс» подвёл итоги совместного с RusCable.Ru розыгрыша «Поймёт только кабельщик», приуроченного ко Дню кабельщика. Розыгрыш проходил в двух сообществах во ВКонтакте: RusCable.Ru и ХКА. Четыре победителя получат фирменные подарки холдинга, который в этом году отмечает 15-летие.

Участникам предложили поделиться профессиональными выражениями, рабочими репликами и шутками, которые понятны людям кабельной отрасли. Условиями участия также были подписки на обе группы. В Холдинге «Кабельный Альянс» отмечают, что каждый комментарий был отдельным видом искусства.

Победителей в ХКА определили случайным образом с помощью рандомайзера. Процесс записали на видео, чтобы участники могли убедиться в честности подведения итогов. Со всеми победителями свяжутся представители ХКА.

Подарки от ХКА выиграли:

Сергей Путнев — умную колонку;

Кристина Евгеньевна — рюкзак и кабель для зарядки с тремя разъёмами;

Анастасия Трофименко — портативное зарядное устройство и набор отвёрток с битами;

Николай Чванов — зонт и набор отвёрток с битами;

Поздравляем победителей и благодарим всех, кто присоединился к розыгрышу, поделился своими фразами и поддержал обсуждение. Спасибо команде ХКА за подарки, организацию подведения итогов и совместный праздник для профессионального сообщества! До новых встреч и новых поводов сказать: «У нас тоже так говорят!»