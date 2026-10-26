Стартовала проходка соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Началась проходка соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Щиту "Эсмина" предстоит пройти свыше 565 м и проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии. Работы будут идти в Даниловском районе, в пойме Москвы-реки. Максимальная глубина заложения составит 23,8 м», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, проходчикам предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях: преимущественно в насыпных грунтах, водонасыщенных песках различной крупности и твердых глинах оксфордского яруса.

«На пути щита – плотная городская застройка и разветвленная сеть подземных коммуникаций. В течение всей проходки специалисты будут контролировать состояние зданий и инженерных сетей в зоне ее влияния», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что параллельно ведется строительство станций первого участка Бирюлевской линии – завершить его планируется в 2028 году.