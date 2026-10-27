Для городской поликлиники № 11 в Краснодаре построят новое здание почти за 1,5 млрд рублей

В Краснодаре построят поликлинику смешанного типа на 300 посещений в смену. Объект создадут для Городской поликлиники № 11 в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На строительство из бюджета Краснодарского края выделили 1,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

В здании разделят потоки: 200 мест отведут для приёма взрослых и 100 – для детей. Новая поликлиника снизит нагрузку на существующие корпуса и обеспечит жителей микрорайона современным диагностическим оборудованием.

Подрядчика выберут по итогам конкурсной процедуры до 11 ноября 2026 года. Победитель выполнит полный цикл работ: инженерные изыскания, подготовку проектной документации, создание информационной BIM-модели и возведение здания. Технологии информационного моделирования позволят контролировать этапы стройки и избежать ошибок при монтаже инженерных сетей. Все работы завершат до 30 сентября 2030 года.

Здесь доступны детали закупки.