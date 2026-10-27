IEK GROUP получила отраслевую премию за роботизацию производства

IEK GROUP ― победитель ежегодной отраслевой премии «Промышленная робототехника» в номинации «Лидер внедрения промышленных роботов». Награду получила производственная площадка «Металл-Пласт» в Ясногорске за применение 50 роботизированных решений, из которых 20 установлено и введено в эксплуатацию в 2025–2026 годах.

Экономический эффект от роботизации превысил один миллиард рублей.

«Роботизация производства для нашей компании является одним из стратегических направлений работы. Это путь к технологическому лидерству: роботы выполняют рутинные операции, исключая риск ошибок и гарантируя повторяемость характеристик, а сотрудники повышают квалификацию, чтобы иметь возможность работать с интеллектуальным оборудованием. Получение премии ― объективная оценка нашего труда», ― говорит заместитель генерального директора IEK GROUP по производству Олег Ильин.

Номинация «Лидер внедрения промышленных роботов» подчеркивает динамичное развитие компании и успешную автоматизацию производства. Производственный комплекс «Металл-Пласт» открыт в 2002 году и является флагманским предприятием IEK GROUP. Он производит кабеленесущие системы из ПВХ, оборудование для телекоммуникаций (серверные шкафы и стойки), металлические корпуса, металлолотки и многое другое.

За годы работы предприятие прошло путь от простых технологий до ультрасовременных: сегодня показатель плотности роботизации площадки составляет 600 роботов на 10 000 сотрудников. Машины на площадке производят манипуляции с объектами, наносят двухкомпонентный пенополиуретан, осуществляют лазерную и дуговую сварку, укладывают продукцию на паллеты, транспортируют грузы.

Применение роботов позволяет увеличить производительность, повысить качество выпускаемой продукции, а также освободить персонал от неквалифицированного труда и сосредоточиться на развитии сотрудников. В планах компании ― увеличить количество роботизированных комплексов на ПК «Металл-Пласт» по разным типам производств с возможным применением машинного зрения, автоматических упаковщиков и других решений.

Организаторами премии являются Центр развития промышленной робототехники Университета Иннополис и Минпромторг России. Премия учреждена в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» и присуждается компаниям и организациям, показавшим значительные успехи в сфере промышленной робототехники. В этом году участие в ней приняли более 60 организаций из 15 регионов России. В шести номинациях жюри оценивало достижения участников в разработке и внедрении инновационных передовых роботизированных систем и технологий.

Решения и практики победителей будут внедрены в федеральные и региональные программы поддержки промышленной робототехники.