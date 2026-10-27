КЭАЗ локализовал производство сухих силовых трансформаторов OptiTrans D

Современные производства, объекты энергетики, медицинские учреждения, ЦОДы, объекты жилой и коммерческой недвижимости требуют повышенной надёжности и безопасности электроснабжения. Там, где использование масляных трансформаторов невозможно или невыгодно, применяются сухие силовые трансформаторы. КЭАЗ производит линейку OptiTrans D — решения, сочетающие высокую надёжность, пожаробезопасность и экологичность.

Широкий диапазон применения

OptiTrans D — это сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией производства КЭАЗ, предназначенные для трансформации напряжения в распределительных сетях и питания оборудования на объектах с повышенными требованиями к безопасности и экологии.

Номинальное напряжение трансформаторов OptiTrans D — от 6 до 35 кВ, мощность — от 30 до 6300 кВА. Это позволяет подобрать решение практически для любой задачи: от электроснабжения небольшого цеха до питания крупного промышленного комплекса или энергоцентра. Низшее напряжение может составлять 0,23; 0,4; 0,69 кВ, а также 6 или 10 кВ — в зависимости от схемы распределения. Группа соединения обмоток D/Yn-11 или Y/Yn-0 (другие — по требованию заказчика) даёт гибкость при проектировании систем с учётом особенностей конкретного объекта.

Каждый трансформатор проходит приёмо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р, включая измерение частичных разрядов. Заказчик получает готовое испытанное решение. Также доступны аксессуары: шкаф тепловой защиты, шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией на базе оборудования КЭАЗ для контроля температуры.

Область применения OptiTrans D охватывает как энергосистемы производственных цехов, так и социальные объекты. Трансформаторы используются:

в составе подстанций;

на электростанциях в качестве трансформаторов собственных нужд;

в нефтегазовой и нефтехимической промышленности;

в металлургии и добыче ископаемых;

в машиностроении;

на предприятиях пищевой, сельскохозяйственной и лёгкой промышленности;

на объектах ЦОД;

в энергетике и строительстве.

По данным анализа рынка, конечные заказчики распределяются следующим образом: промышленность — 56% (в том числе металлургия — 12%, нефтегазовая — 11%, прочая — 33%), строительство — 19%, энергетика — 17%, транспорт — 8%.

Преимущества перед масляными трансформаторами

В отличие от масляных, в сухих трансформаторах теплоотвод осуществляется преимущественно за счёт естественной конвекции воздуха и теплопроводности изоляции, без использования жидкого теплоносителя. При необходимости применяется принудительное воздушное охлаждение (AN/AF). Это делает их более простыми и безопасными в использовании и обслуживании.

Высокий уровень пожаробезопасности обеспечивается применением материалов, которые не поддерживают горение и не выделяют вредных веществ при воздействии пламени:

трансформаторы не содержат галогенов, обладают огнестойкостью и самозатуханием, имеют низкое дымовыделение.

Класс стойкости трансформаторов к воздействиям окружающей среды E2, климатические условия C2 (опционально C3 или C4). Условия эксплуатации: У3 (от −45 до +40 °C) и УХЛ3 (от −60 до +40 °C) — трансформаторы могут работать в суровом климате, включая северные регионы. Сейсмостойкость: стандарт — 6 баллов по шкале MSK-64, усиленное исполнение — до 9 баллов. Это делает OptiTrans D пригодными для установки в сейсмоопасных зонах, на объектах нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, а также в регионах с низкими температурами.

Технологии производства

Магнитопровод изготавливается в РФ из высококачественной анизотропной кремнистой стали с высокой магнитной проницаемостью. Листы нарезаются с высокой точностью и собираются по технологии Step-Lap, что снижает потери и уровень шума.

Высоковольтные обмотки изготавливаются методом вакуумной заливки эпоксидным компаундом с полным заполнением всех полостей обмотки. Проводники имеют изоляцию класса нагревостойкости H (180 °C) и армирование стекловолокнистым наполнителем (длинно- и коротковолокнистым).

Низковольтные обмотки выполняются из медной (алюминиевой) фольги с автоматической намоткой и высокоточным позиционированием (± 0,5 мм). Фольговая обмотка представляет собой, по сути, массивный проводник с большой площадью поперечного сечения, что придаёт ей исключительную механическую прочность. При коротком замыкании в такой обмотке возникают значительно меньшие электродинамические усилия. Это напрямую повышает надёжность и долговечность трансформатора, особенно в энергосистемах с возможными аварийными режимами.

Отраслевой подход

С учетом технических характеристик сухих силовых трансформаторов КЭАЗ они подходят для использования в медицинских учреждениях, где принципиальны отсутствие токсичных выделений при пожаре, низкий уровень шума и бесперебойность. OptiTrans D соответствует этим требованиям: трансформаторы не выделяют вредных веществ при воздействии пламени, а также обладают высокой надёжностью, подтверждённой испытаниями.

Для центров обработки данных важны высокая энергоэффективность, низкие потери, компактность и возможность работы при высоких температурах. OptiTrans D обеспечивает низкие показатели потерь, улучшенные характеристики по габаритам и нагревостойкости, а также класс энергоэффективности СОВК.

Для промышленных объектов актуальны устойчивость к агрессивным средам, надёжность и долговечность. OptiTrans D имеет антикоррозионную обработку, класс стойкости к воздействиям окружающей среды E2 и срок службы 30 лет.

Ключевые преимущества OptiTrans D

Отсутствие галогенов

Огнестойкость и самозатухание

Низкое дымовыделение

Антикоррозионная обработка

Улучшенные характеристики по габаритам, нагревостойкости и энергоэффективности

Низкие показатели потерь

Низкий уровень частичных разрядов (менее 10 пКл)

Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64

Класс нагревостойкости изоляции: H (180 °C), F (155 °C)

Дополнительные опции

Горячее цинкование ярмовых балок

Защитный кожух IP21–IP54

Принудительная вентиляция (AF)

Шкаф тепловой защиты (ШТЗ) или Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией (ШТЗиУВ)

Комплект виброгасителей

Регулирование под нагрузкой (РПН)

Комплект трансформаторов тока

Ограничители перенапряжений (ОПН)

Пробивной предохранитель

Переходные алюмомедные пластины

Сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по шкале MSK-64

Трансформаторы соответствуют ГОСТ Р 52719-2007 и ГОСТ Р 54827-2011. Гарантия — 2 года, с возможностью расширения до 5 лет. Срок службы — 30 лет. Это подтверждает, что OptiTrans D рассчитаны на длительную эксплуатацию с минимальными затратами на обслуживание и ремонт. Благодаря сочетанию широкого диапазона параметров, высокой стойкости к внешним воздействиям и гибкости исполнения, OptiTrans D находят применение в самых разных сферах: от нефтегазовой и металлургической промышленности до медицинских центров, ЦОД, тепличных комплексов и объектов энергетики. Каждый технический параметр здесь работает на конкретную задачу — надёжность, безопасность, энергоэффективность или долговечность.