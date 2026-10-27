Литовский Litgrid и польский PSE подписали соглашение о точке подключения межгосударственного HVAC-соединения Harmony Link

Литовский системный оператор Litgrid подписал соглашение с польским PSE о точке подключения HVAC-соединения Harmony Link между энергосистемами Литвы и Польши. Двухцепное соединение 220 кВ будет состоять из участков в габаритах ВЛ и подземных КЛ. На территории Польши Harmony Link пройдет от ПС Ełk Bis через ПС Norki и ПС Vygriai до границы с Литвой и затем к проектируемой ПС Gižai. Кроме того, в Польше запланирована модернизация действующей ВЛ 220 кВ Ostrołęka – Ełk Bis. Физическая точка разделения польской и литовской частей будет находиться на территории Польши, в ≈35 м от границы. Литовская часть, которая будет построена в габаритах ВЛ, получила статус объекта особой государственной важности. Начало строительства в Литве намечено на второй квартал 2027 г., ввод Harmony Link в эксплуатацию ожидается к декабрю 2030 г.

Соглашение о точке подключения является одним из важнейших документов для проекта, оно определяет обязательства и распределение сфер ответственности между PSE и Litgrid в части строительства силовых цепей Harmony Link и ВОЛС и устанавливает порядок и последовательность реализации различных этапов. Кроме того, в соглашении прописаны технические требования, включая процедуры проверки совместимости оборудования и проведения инспекций и испытаний перед приёмкой соединения в эксплуатацию по завершении строительных и монтажных работ.

Официальный сайт Litgrid http://www.litrgrid.eu