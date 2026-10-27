На капремонт моста через Калку в ДНР направят около 1,8 млрд рублей

В Донецкой Народной Республике капитально отремонтируют мост через реку Калка на 708-м километре автомобильной дороги Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь. На проект из федерального бюджета выделили 1,8 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы включают подготовку проектной документации, инженерные изыскания и строительно-монтажные работы. Подрядчик полностью заменит изношенные конструкции и укрепит опоры. Это восстановит несущую способность сооружения, которое обеспечивает транспортную связь между регионами и движение грузового транспорта.

Тендер на выбор подрядной организации пройдёт до 11 ноября 2026 года. Работы начнутся с момента заключения государственного контракта и завершатся до 1 декабря 2028 года.

Здесь доступны детали закупки.