Норвежский Statnett внедряет новые технологии мониторинга вибрации и пляски пересекающих фьорды проводов ВЛ

Системный оператор Норвегии Statnett внедряет новые технологии мониторинга проводов, чтобы лучше понять, как погодные и ветровые условия влияют на ВЛ, пересекающие фьорды. Одновременно с установкой систем мониторинга Statnett проводит модернизацию устройств гашения вибрации на таких участках. Измерение уровня вибраций до и после этих улучшений даст системному оператору информацию об их эффективности.

В Норвегии находятся одни из самых длинных пролетов ВЛ в мире. Когда расстояние между точками крепления проводов, проходящих над фьордами, составляет несколько километров, они становятся особенно уязвимыми для пляски и вибраций, вызванных погодными условиями и ветром, которые со временем приводят к износу и повреждению самих проводов, а также к повреждению гасителей вибрации, изоляторов и других важных компонентов ВЛ.

В Западной Норвегии на участках ВЛ Sima – Samnanger (линия подвергается очень высоким ледовым нагрузкам), проходящих над Гранвинс-фьордом, Оса-фьордом и заливом Фюксесуннет, по проекту D-fjord установлены двадцать гасителей вибрации и три новые системы мониторинга вибрации и пляски проводов, включая метеостанцию для наблюдения за погодными условиями, направлением и скоростью ветра. Первая такая система мониторинга была задействована на ВЛ Vik – Sogndal, пересекающей Согне-фьорд, установка пятой в районе Стур-фьорда запланирована на весну 2027 г.

Системы мониторинга Statnett помогут в анализе эффективности работы как существующих, так и модернизированных устройств гашения вибраций, позволят лучше понять, как направление ветра, рельеф местности и локальные погодные условия влияют на отдельные участки над фьордами. Благодаря более оперативному и глубокому анализу вибрационных нагрузок Statnett сможет расставлять приоритеты при проведении технического обслуживания ВЛ, в первую очередь уделяя внимание тем отрезкам, которые нуждаются в этом больше всего. В долгосрочной перспективе это поможет сократить число аварий на ВЛ, повысить эффективность использования и продлить срок службы, что обеспечит значительную экономию средств.

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