Подмосковные энергетики ввели около 1,3 тыс. МВА трансформаторной мощности с начала года

В рамках реализации инвестиционной программы специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала 2026 года ввели в эксплуатацию почти 1,3 тыс. МВА трансформаторной мощности в городских и муниципальных округах Московской области. В рамках программы энергетики выполняют строительство, а также реконструкцию электросетевых объектов для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей региона.

За девять месяцев текущего года специалисты компаний построили и реконструировали 2529 трансформаторных подстанций: более 1,1 тыс. из них модернизированы с заменой силового электрооборудования, а более 1,4 тыс. — вновь построены и введены в эксплуатацию. Также в рамках программы построено и реконструировано почти 3,3 тыс. км линий электропередачи, включая примерно 1,2 тыс. км воздушных и 273 км кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.

В марте 2026 года энергетики завершили масштабную реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции в городе Видное Ленинского городского округа. Объект обеспечивает стабильное электроснабжение 26 многоквартирных домов, в которых проживают около четырех тысяч человек, а также социально значимых и коммунальных объектов — двух детских садов, двух центральных тепловых пунктов, двух канализационных насосных станций и двух водозаборных узлов.

В апреле для повышения надежности социально значимой инфраструктуры региона энергетики модернизировали ТП-52 в Чехове. От подстанции на Лопасненской улице получают электроэнергию средняя общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и жилой сектор.

В сентябре специалисты компании модернизировали РП-30, ТП-29 и ТП-35 в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа. Оборудование 1978 года постройки перенесли из здания котельной на отдельную площадку, смонтировав две блочные комплектные трансформаторные подстанции с четырьмя трансформаторами по 1 000 кВА каждый. Обновленные энергообъекты гарантируют бесперебойную работу водозаборного узла, промышленных площадок и квартальной котельной, отапливающей 50 многоквартирных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек.

«Энергетики Московской области наращивают темпы обновления распределительного комплекса. Запланированные на год объемы — по линиям и трансформаторной мощности — позволяют говорить о системном развитии сетей и повышении качества электроснабжения потребителей. Модернизация энергообъектов идет с прицелом на нужды людей. Особое внимание уделяем социально значимым учреждениям и коммунальным узлам — от школ и поликлиник до котельных и ВЗУ. Это прямой вклад в комфорт и надежность повседневной жизни региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2026 году по инвестиционной программе «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» планируют построить и реконструировать почти 3,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 1,7 тыс. МВА трансформаторной мощности.