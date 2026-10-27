Сергей Цивилев и Карим Бадави обсудили развитие сотрудничества России и Египта в нефтегазовой сфере

27 окт. 2026, 16:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провёл встречу с Министром нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Египет Каримом Бадави. 

В ней также приняли участие представители российских энергетических компаний. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтегазовой отрасли. Особое внимание было уделено взаимодействию на международных площадках. Россия и Египет являются членами ФСЭГ и БРИКС. В этой связи было отмечено, что последовательная совместная работа в этих форматах вносит весомый вклад в формирование справедливой и устойчивой архитектуры мировой энергетики и обеспечение стабильности мировых рынков.
 
По итогам встречи Сергей Цивилев и Каримом Бадави подтвердили заинтересованность России  и Египта в дальнейшем развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Переговоры состоялись в рамках проходящего в эти дни в Москве Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и в преддверии Саммита «Россия — Африка», который начнет свою работу 28 октября.

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