Специалисты филиала «Россети Волга» выдали 80 технических условий для легального монтажа ВОЛС на энергообъектах Самарской области

За девять месяцев 2026 года в филиале «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» выдали порядка 80 технических условий телекоммуникационным компаниям для монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Перед выдачей технических условий специалисты филиала «Самарские распределительные сети» проводят тщательное обследование ЛЭП и определяют техническую возможность размещения линий связи. Этот комплекс мероприятий обеспечивает надежность работы энергосистемы и законность использования инфраструктуры.

После того, как интернет-провайдеры выполнят строительно-монтажные работы для размещения линий связи на ЛЭП, энергетики организуют мониторинг соблюдения технических условий. Важным условием является соблюдение всех технических норм и допустимого количества элементов, установленных на каждой опоре.

В случае установления факта несанкционированного размещения линий связи специалисты филиала «Самарские распределительные сети» проводят претензионно-исковую работу в отношении собственника ВОЛС.

Энергетики напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества энергокомпания самостоятельно демонтирует незаконный подвес.

Осуществлять работы на объектах сетевой инфраструктуры могут только квалифицированные специалисты, имеющие согласование и допуск к работе на опорах ЛЭП.

О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов). Анонимность гарантируется.