В Куровском улучшили электроснабжение котельной, очистных сооружений и жилого сектора

Около 650 жителей из пяти многоквартирных домов и 50 частных домовладений в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа, а также социально значимые и коммунальные объекты обеспечены надежным электроснабжением. В конце октября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельной линии электропередачи. От ее бесперебойной работы зависит подача электрической энергии в жилой сектор города, а также на городские очистные сооружения, котельную, канализационную насосную станцию, водозаборный узел, объекты «Мособлгаз», в здание психоневрологического интерната «Добрый Дом Куровской».

В ходе производственных работ специалисты демонтировали изношенные участки линии и проложили 815 метров нового кабеля с улучшенными изоляционными свойствами. Около 55 метров кабельной трассы работники проложили с применением технологии горизонтально-направленного бурения. Перед вводом обновленного участка в эксплуатацию специалисты провели необходимые контрольно-измерительные испытания и пусконаладочные мероприятия.