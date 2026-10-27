В Республике Тыва приведут к нормативу 40 км трассы Р-257 «Енисей» до конца 2028 года

В Республике Тыва в программу дорожно-ремонтных работ на 2027-2028 годы включены четыре участка федеральной дороги «Енисей», а также мост через реку Чадан в одноименном городе. Объекты будут реализованы по заказу ФКУ «Сибуправтодор» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В следующем году специалисты подрядной организации приступят к работам по устройству защитных слоев на участках с 950-го по 963-й км у села Ак-Дуруг и с 1007-го по 1016-й км на подъезде к городу Чадан. Дорожники отфрезеруют изношенное покрытие, а затем устроят два новых слоя: выравнивающий – из асфальтобетонной смеси и верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной четыре сантиметра.

А также на объектах укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Кроме того, будет отремонтирован мост через реку Чадан на 1022-м км данной федеральной дороги. Здесь демонтируют существующие конструкции, отремонтируют береговые и промежуточные опоры, заменят балки пролетного строения. Устроят дорожники и водоотвод, восстановят дамбы и укрепят конусы моста, организуют подходы к нему и проведут комплекс мероприятий по обустройству. Завершить все работы планируется до конца 2028 года.

Кроме того, в 2028-м будет выполнен ремонт на участках трассы Р-257 «Енисей» км 940 – км 950 и км 999 – км 1007 в Чаа-Хольском и Дзун-Хемчикском муниципальных районах республики. На объектах устроят два слоя дорожного покрытия, досыпят и укрепят обочины, обновят сигнальные столбики, барьерное ограждение и разметку. Движение в ходе дорожно-ремонтных работ будет осуществляться реверсивно по одной полосе проезжей части.

Напомним, что трасса Р-257 «Енисей» для Республики Тыва служит ключевой транспортной артерией. Регулярные дорожно-ремонтные работы способствуют ее поддержанию в нормативном состоянии и, следовательно, более безопасному движению транспорта. Так, в 2026-м уже отремонтированы два участка автодороги общей протяженностью 18 км: км 859 – км 870 и км 1096 – км 1103 в Кызылском и Овюрском муниципальных районах соответственно.

Сейчас в регионе уровень нормативного состояния данной федеральной трассы составляет 74,5 %, а к концу 2028 года этот показатель планируется увеличить до 88,5 %.