В СНТ «Гжель» обновили линию электропередачи для более 180 домовладений

Около 550 жителей СНТ «Гжель», расположенного в Раменском муниципальном округе, обеспечены надежным и качественным электроснабжением. В конце октября специалисты «Мособлэнерго» выполнили комплекс технических мероприятий в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Работы проведены на воздушной линии электропередачи, питающей жилые дома в частном секторе.

В ходе производственных мероприятий специалисты заменили почти 2,8 км воздушной линии электропередачи, отходящей от трансформаторной подстанции № 478, смонтировав современный самонесущий изолированный провод, а также установили 43 новые опоры. Кроме того, энергетики обустроили заземляющие устройства и перед вводом обновленной линии в эксплуатацию провели необходимые пусконаладочные работы.

Капитальный ремонт воздушной линии позволил снизить вероятность возникновения технологических нарушений, в том числе при неблагоприятных погодных условиях — сильном ветре и налипании мокрого снега. Выполненные мероприятия обеспечивают бесперебойную подачу электрической энергии потребителям СНТ «Гжель» в период пиковых осенне-зимних нагрузок.