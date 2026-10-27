В СНТ «Гжель» обновили линию электропередачи для более 180 домовладений

27 окт. 2026, 16:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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Около 550 жителей СНТ «Гжель», расположенного в Раменском муниципальном округе, обеспечены надежным и качественным электроснабжением. В конце октября специалисты «Мособлэнерго» выполнили комплекс технических мероприятий в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Работы проведены на воздушной линии электропередачи, питающей жилые дома в частном секторе.

В ходе производственных мероприятий специалисты заменили почти 2,8 км воздушной линии электропередачи, отходящей от трансформаторной подстанции № 478, смонтировав современный самонесущий изолированный провод, а также установили 43 новые опоры. Кроме того, энергетики обустроили заземляющие устройства и перед вводом обновленной линии в эксплуатацию провели необходимые пусконаладочные работы.

Капитальный ремонт воздушной линии позволил снизить вероятность возникновения технологических нарушений, в том числе при неблагоприятных погодных условиях — сильном ветре и налипании мокрого снега. Выполненные мероприятия обеспечивают бесперебойную подачу электрической энергии потребителям СНТ «Гжель» в период пиковых осенне-зимних нагрузок.

«Замена почти трех километров воздушной линии и установка 43 опор в СНТ "Гжель" — это не просто ремонт, а повышение надежности всей распределительной сети на этом участке. Современный самонесущий изолированный провод, заземляющие устройства и пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию — все это направлено на то, чтобы у почти 550 жителей частного сектора было качественное электроснабжение, в том числе при неблагоприятных погодных условиях. Энергетики последовательно выполняют капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, и такие мероприятия создают условия для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в период пиковых нагрузок», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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