В реакторы энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС загружена первая партия усовершенствованного ядерного топлива

Оптимизированный состав с пониженным содержанием эрбия позволит повысить эффективность его использования примерно на 5 процентов.



В реакторы энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») загружена первая партия усовершенствованного вида ядерного топлива - тепловыделяющие сборки с пониженным содержанием оксида эрбия (ТВС ПСЭ). Топливо изготовлено на Машиностроительном заводе (АО «МСЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в подмосковной Электростали.

«Загрузка ТВС с пониженным содержанием оксида эрбия - это важный этап программы модернизации, направленной на повышение безопасности и эффективности реакторов РБМК-1000. Она проведена с разрешения Ростехнадзора и ничем не отличается от загрузки других видов топлива. Решение об оптимизации состава топлива реализовано на основе независимых расчетных исследований таких фундаментальных профильных институтов как НИКИЭТ, Курчатовский институт и ВНИИАЭС и позволит повысить эффективность использования топлива примерно на 5 %», - рассказал заместитель главного инженера по безопасности и надежности Курской АЭС Денис Перегуда.

Он также пояснил, что необходимость в изменении состава топлива возникла в связи с выполнением на энергоблоках РБМК-1000 работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки для повышения безопасности и продления сроков эксплуатации реакторов РБМК. Расчеты показали, что новый вид топлива позволит обеспечить оптимальные условия для дальнейшей эксплуатации реакторной установки, а также поддержать параметры её управляемости и самозащищенности.



Загрузка ТВС ПСЭ на энергоблоках № 3 и № 4 Курской АЭС выполняется совместно с размещением в реакторе ТВС повторного использования. Это позволяет наиболее эффективно использовать назначенный ресурс топлива, выгруженного из реакторов энергоблоков Курской АЭС, остановленных для вывода из эксплуатации.



Применение ТВС ПСЭ также поддерживает необходимые условия для дальнейшего производства изотопа кобальта-60, применяемого в здравоохранении, в промышленности и сельском хозяйстве.

«Внедрение оптимизированного вида топлива, изготовленного на предприятиях "Росатома", - прямое следствие курса на технологический суверенитет, который, по словам генерального директора госкорпорации Алексея Евгеньевича Лихачёва, является базовым условием устойчивого развития отрасли. Именно ядерные технологии способны гарантировать стабильную базовую генерацию, свободную от углеродного следа. Модернизация действующих энергоблоков, включая переход на новый вид топлива, и продление сроков эксплуатации – это наш вклад в выполнение стратегической задачи, поставленной перед "Росатомом" Президентом страны: увеличить долю атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% к 2045 году», - сообщил и.о. директора Курской АЭС Андрей Ошарин.

В настоящее время на энергоблоках второй очереди Курской АЭС начат следующий этап загрузки топлива с оптимизированным содержанием эрбия.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью 29,8 ГВт вырабатывают около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Курская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в составе Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом», один из важных узлов энергосистемы «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа РФ. В составе атомной станции в режиме генерации эксплуатируются энергоблоки № 3, № 4 РБМК-1000 и № 7 ВВЭР-ТОИ, и работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.