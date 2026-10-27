На первом энергоблоке АЭС «Аккую» (Турция) подтверждена прочность оборудования второго контура

На первом энергоблоке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность. В течение трех суток были проведены испытания парогенераторов, паровых арматурных блоков и трубопроводов питательной воды. Все четыре парогенератора, и присоединённые к ним трубопроводы проверили под давлением 12,6 МПа – это на 15 % выше рабочего давления, предусмотренного проектом. Для сравнения, в естественной среде сопоставимое давление создаётся в океане на глубине около 1,25 километра.

Перед повышением давления парогенераторы разогрели до 126 °C, а максимальная температура воды во время испытаний составляла 135 °C. Уровень давления поднимали поэтапно, и на каждом этапе специалисты тщательно контролировали параметры оборудования и плотность разъёмных соединений. Его выдерживали при максимальном значении давления 12,6 МПа, затем снизили до 10,1 МПа для окончательного осмотра. Проверка подтвердила устойчивость оборудования к повышенному давлению и его готовность к дальнейшим испытаниям при рабочих параметрах.

«Проведённые испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Это результат большой совместной работы строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, а также представителей внешних экспертных организаций «Росатома», проводивших техническую инспекцию непосредственно во время испытаний. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

В работах был задействован персонал технической дирекции «Аккую Нуклеар», специалисты технической инспекции от профильных организаций контура госкорпорации «Росатом» – АО «Атомтехэнерго» и АО «Росатом Сервис», – а также представители надзорного органа – Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK).

Энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 имеют два контура. Реактор входит в состав замкнутого и герметичного первого контура. В результате ядерной реакции деления в реакторе выделяется большое количество тепловой количество энергии. Она нагревает теплоноситель (обессоленную воду), проходящую через первый контур под высоким давлением (16,2 МПа) и температурой (до 330 °C). Циркуляция теплоносителя внутри первого контура осуществляется за счет работы главных циркуляционных насосов. Нагретая вода из реактора поступает в парогенераторы, где передает свое тепло воде второго контура, которая закипает, что приводит к образованию пара. Двухконтурная конструкция предусматривает полную изоляцию контуров друг от друга: вода из реактора передает тепловую энергию через теплообменную поверхность и физически не контактирует с водой в парогенерато­рах. Образующийся пар раскручивает вал паровой турбины. Вращение вала передается электро­генератору, который, вращаясь, вырабатывает электроэнергию. Вырабаты­ваемое генератором электричество поступает на повыша­ющие транс­форматоры, после которых по эле­газовым токо­проводам поступает на распре­делительное устройство и далее выдается в сеть.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.