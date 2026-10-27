«Облкоммунэнерго» инвестировало почти 30 млн рублей в модернизацию электросетевой инфраструктуры Свердловской области

С начала 2026 года в рамках инвестиционной программы компании специалисты АО «Облкоммунэнерго» заменили и реконструировали 38 трансформаторных подстанций (ТП) на территории 16 муниципальных образований. Общая мощность обновленного оборудования составила 14,4 МВА. На эти цели АО «Облкоммунэнерго» направило почти 30 млн рублей.

Замена силовых трансформаторов выполнена энергетиками в Богдановичском, Камышловском, Пышминском, Верхнетагильском районах коммунальных электросетей. Модернизированы ТП также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Арамиле, Алапаевске, Красноуфимске и Туринске до передачи данного оборудования системообразующей территориальной сетевой организации.

Ещё одно направление программы — модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций с переводом существующей нагрузки. Подобный комплексный подход позволяет энергетикам не просто обновить оборудование, но и улучшить схему электроснабжения. Такие работы проведены специалистами АО «Облкоммунэнерго» в Ирбитском, Камышловском, Талицком, Артемовском, Байкаловском, Староуткинском и Нижнесалдинском районах электросетей.

В Артемовском и Староуткинском районах построены две новые комплектные трансформаторные подстанции взамен прежних.

«Обновление оборудования — это вклад не только в текущее состояние сетей, но и в их долгосрочную надежность. Замена устаревших трансформаторов и реконструкция подстанций помогают снизить риски технологических нарушений и повышают устойчивость электроснабжения клиентов компании», — говорит Сергей Куликов, первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго».

Стоит отметить, что надежность электроснабжения зависит не только от оперативной ликвидации технологических нарушений, но и от последовательного обновления оборудования. АО «Облкоммунэнерго» ежегодно реализует инвестиционную программу, в рамках которой модернизирует электросетевой комплекс в городах присутствия. Такая работа улучшает техническое состояние электросетей и создает запас прочности для дальнейшей эксплуатации.