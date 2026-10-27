«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 10 тысяч потребителей округа Истра

Специалисты «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию новое оборудование в муниципальном округе Истра.

Энергетики установили блок-трансформатор мощностью 4 МВА, который оснащен одной ячейкой напряжением 10 кВ и тремя ячейками – 6 кВ. Кроме того, специалисты проложили около 6 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 10 кВ, смонтировали два линейных разъединителя 10 кВ. Оборудование оснащено современными системами телемеханики и телеуправления российского производства, что позволяет управлять ими дистанционно.

В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения свыше 10 тысяч жителей села Павловская Слобода, деревень Лобаново и Лешково, а также ряда СНТ и коттеджных поселков.

Благодаря данному техническому решению была перераспределена нагрузка с прилегающей сети, а также обеспечена возможность подключения новых потребителей округа Истра.