«Россети Центр и Приволжье» пресекли противоправную деятельность майнинговой фермы во Владимирской области

Совместные действия специалистов филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» и правоохранительных органов позволили выявить и пресечь противоправную деятельность «серого» майнера в Петушинском муниципальном округе Владимирской области.

Нарушитель незаконно подключил энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты к электрическим сетям, используя два независимых источника электроснабжения. В ходе проверки сотрудники полиции и специалисты блока безопасности филиала «Владимирэнерго» обнаружили и изъяли 86 специализированных устройств для майнинга.

Общий ущерб, нанесенный сетевой организации, оценен в 8,7 млн рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с действующим законодательством начисления за выявленные факты безучетного и бездоговорного потребления проводятся расчетным способом и носят штрафной характер, кратно компенсируя стоимость похищенной электроэнергии. Таким образом, честно оплачивать фактически потребленную электроэнергию гораздо выгоднее.

Подобные противоправные действия представляют реальную угрозу безопасности граждан и стабильности работы энергосистемы региона. В результате деятельности энерговоров страдают добросовестные плательщики. Средства, которые могли бы быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства. Самовольное подключение к сетям провоцирует перепады напряжения, выход из строя бытовой техники, повышает риск возникновения пожаров и технологических нарушений.

«Незаконный майнинг создает дополнительную нагрузку на электросети и снижает надежность электроснабжения. Мы последовательно выявляем и пресекаем такие подключения во всех филиалах компании. Тем, кто планирует заниматься майнингом, важно заранее оформить технологическое присоединение и соблюдать порядок расчетов за электроэнергию», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.