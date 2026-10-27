«Россети Урал» выявили более 72 тысяч незаконных точек подвесов ВОЛС на ЛЭП в Свердловской области

За девять месяцев 2026 года энергетики свердловского филиала «Россети Урал» выявили более 72 тысяч незаконных точек подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах. Наибольшее количество нелегальных ВОЛС было зафиксировано в пригородах Екатеринбурга.

По результатам работы с операторами связи специалисты легализовали размещение порядка 12 тысяч точек подвесов телекоммуникационного оборудования на линиях электропередачи (ЛЭП) и заключили договоры с провайдерами.

Энергетики напоминают, что монтаж стороннего оборудования связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Большинство телеком-операторов действуют в рамках нормативно-правового поля: подписаны документы об инвентаризации оборудования, заключены договоры о размещении оптоволокна.

Компания «Россети Урал» является законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края, обеспечивает надежное электроснабжение потребителей, что требует поддержания в надлежащем состоянии энергообъектов. Данное оборудование относится к критически важной инфраструктуре.

Самовольное размещение ВОЛС на объектах электросетевого комплекса негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения. Оборудование, установленное без учета допустимой нагрузки на пролеты ЛЭП, создает дополнительные риски, затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды и может стать причиной несчастных случаев.

Отметим, что «Россети Урал», как системообразующая территориальная сетевая организация Свердловской области, с 1 июня 2026 года приступила к обслуживанию муниципальных электросетевых объектов, которые ранее находились в аренде у АО «Облкоммунэнерго». В связи с этим операторам связи необходимо обратиться в электросетевую компанию для переоформления или заключения договора на предоставление услуги по размещению линий связи на энергообъектах.