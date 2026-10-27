«Россети» определили новые тематики НИОКР на 2027–2029 годы

Завершен отбор тематик научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ Группы «Россети» на 2027–2029 годы. Эксперты рассмотрели более 300 заявок и отобрали 56 наиболее перспективных.



Основной акцент при реализации НИОКР будет сделан на разработке оборудования и развитии технологии передачи электроэнергии постоянным током, применении роботизированных платформ и искусственного интеллекта, а также технологий виртуальной и дополненной реальности. Также в числе приоритетных направлений определены внедрение систем интеллектуальной диагностики, обеспечение производственной и кибербезопасности.



В отборе заявок участвовали эксперты специализированных научных и исследовательских центров Группы «Россети». Одобренные тематики охватывают ключевые задачи развития электросетевого комплекса России, включая обеспечение технологического суверенитета и реализацию современных цифровых решений.



Предложения были сформулированы дочерними обществами, производителями оборудования, отраслевыми НИИ и малыми предприятиями. Также активно участвовали вузы: по сравнению с 2025 годом число поданных ими заявок увеличилось более чем в 3 раза, а количество одобренных работ – в 5 раз.



Общая информация о программе НИОКР, весь перечень актуальных направлений и список выполненных работ размещены на сайте ПАО «Россети».