Праздник профессионализма: 63 сотрудника «Москабельмет» награждены «Ассоциацией Электрокабель»

Неделя в ГК «Москабельмет» началась с торжественного события — 26 октября состоялось традиционное чествование лучших специалистов кабельной промышленности. 63 сотрудника Группы были награждены «Ассоциацией Электрокабель».

Уже на протяжении многих лет День работника кабельной промышленности в «Москабельмет» знаменуется особым событием — в парадной переговорной Группы проходит церемония награждения лучших сотрудников отрасли по итогам года. Так как праздник в этом году выпал на воскресенье, чествование специалистов состоялось на следующий день, задав особое настроение на всю рабочую неделю.

Награды в этом году были вручены 63 сотрудникам Группы, представляющим семь предприятий: «Завод Москабель» (16 наград), УК «Москабельмет» (13 наград), «Москабель-Обмоточные провода» (22 награды), «ЭЛКАТ» (5 наград), «МКФ» (5 наград), «МОСИТЛАБ» (1 награда) и «Москабель-ТехноЦентр» (1 награда).

45 человек получили почетные грамоты «За вклад в развитие кабельной промышленности». 14 человек — нагрудные знаки «Заслуженный работник кабельной промышленности» и четверо — памятные знаки «За вклад в развитие кабельной промышленности».

Десятилетия профессионализма

Среди награжденных — коллеги, которые посвятили работе в «Москабельмет» несколько десятилетий, в том числе те, кто в этом году отметил юбилейные стажи:

Наталья Геннадьевна Тимофеева, ведущий специалист по делопроизводству группы корпоративного документационного обеспечения, УК «Москабельмет» и представительница трудовой династии Тимофеевых, получившей в этом году награду от города, — стаж 31 год;

Алексей Викторович Шибин, механик отдела главного механика, «ЭЛКАТ» — стаж 34 года;

Ольга Вячеславовна Фомушкина, ведущий экономист по расчетам финансово-экономического отдела, «Завод Москабель» — стаж 35 лет;

Дания Хасановна Сорбучева, мастер по сдаче готовой продукции волочильно-проволочного производства, «Завод Москабель» — стаж 40 лет;

Илдар Нургалиевич Маулекаев, волочильщик проволоки 4 разряда волочильно-проволочного производства, «Завод Москабель» — стаж 40 лет;

Курбатова Людмила Григорьевн, главный специалист по делопроизводству группы корпоративного документационного обеспечения, УК «Москабельмет» — стаж 42 года;

Белова Ольга Николаевна, диспетчер по волочильно-проволочному производству, «Завод Москабель» — 47 лет;

Галина Федоровна Белоглазова, ведущий инженер-технолог технологического отдела цветного проката, «Завод Москабель» — стаж 50 лет!

Высокой оценки профессиональных заслуг удостоена представительница еще одной трудовой династии, которую чествовали в этом году, — Наталья Сергеевна Бокарёва, начальник отдела маркетинга и внешнеэкономических связей, УК «Москабельмет».

Образцовое руководство

Заслуженные знаки отличия получили и те, кто на правах руководителей и сам регулярно поздравляет коллег — вручает награды юбилярам и лучшим сотрудникам по итогам месяца. Памятные знаки «За вклад в развитие кабельной промышленности» получили генеральный директор «Москабель-Техноцентр» Романов Дмитрий Олегович и генеральный директор «Москабель-Обмоточные провода» Татьяна Корганбековна Базылова.

Люди как суперсила

Награды сотрудникам «Москабельмет» вручали президент «Ассоциации Электрокабель» Максим Третьяков, генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, а также Александр Гусев — генеральный директор холдинга «РусКабель» — постоянного информационного партнера «Москабельмет», без которого не обходится практически ни одно важное событие в жизни предприятия.

Президент «Ассоциации Электрокабель» Максим Третьяков подчеркнул, что именно благодаря коллективу «Москабельмет» сохраняет лидерство в отрасли:

«Могу сказать, что „Москабельмет“ является законодателем кабельных мод. Предприятия Группы выпускают уникальную продукцию, и никто даже не пытается бросить ей вызов. Плюс это, наверное, единственный завод, который сохранил кабельную металлургию. И тут я себе задаю вопрос: „А что самое главное в кабельном предприятии?“ Главное — это люди! Потому что завод — это вы. Как создать хороший кабельный завод? Найти правильных людей. У „Москабельмет“ уникальная ситуация — здесь всегда, всю его историю оказывались правильные люди, они — его суперсила. И я хочу пожелать Группе сохранять эту суперсилу всегда!»

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков подчеркнул, что кабельщики по праву могут гордиться своей профессией, а сотрудники Группы — уникальной продукцией, которую они создают:

«Кабельщик — это звучит гордо! Я действительно горд за себя и думаю, что вы тоже горды тем, что мы работаем в такой замечательной сфере. Потому что мы — люди, которые делают продукт, нужный всем, — практически как воздух. Если нет кабеля, то нет ничего. Я хочу пожелать вам и дальше оставаться таким прекрасным коллективом. Потому что действительно на нас смотрят, за нами следят. Это здорово — выпускать какой-то единственный в своем роде продукт, как это делают сотрудники наших предприятий. Давайте и дальше будем оставаться такими же позитивными и всегда помнить, что мы находимся в шести с половиной километрах от Кремля — так близко к центру принятия решений!»

Генеральный директор холдинга «РусКабель» Александр Гусев еще раз подчеркнул престиж профессии кабельщика и пожелал отрасли дальнейшего развития.

«Вы даже не представляете, насколько круто быть кабельщиком! Это абсолютно точно. Поздравляю нас с этим удивительным днем, который мы празднуем уже который год. Надеюсь, он скоро станет праздником федерального значения. Октябрь вообще удивительный месяц, насыщенный событиями именно на кабельную тему. И это только начало! Я думаю, что их будет еще больше. Хотелось бы нам всем пожелать, раз мы находимся на самом крутом заводе нашей страны, в центре Москвы, оставаться здесь как можно дольше. Всем здоровья, мирного неба над головой, а также чтобы ваши зарплаты только росли, а инфляция падала. Всего хорошего!»

Спасибо каждому

Группа компаний благодарит «Ассоциацию Электрокабель» за поддержку предприятий, содействие развитию кабельной промышленности и внимание к людям, которые обеспечивают ее успех.

Также «Москабельмет» благодарит всех сотрудников, чьи профессиональные достижения получили признание на отраслевом уровне. За каждой наградой стоят годы добросовестного труда, ответственность и стремление развивать общее дело. Поздравляем и желаем новых профессиональных побед!