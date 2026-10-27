Кто двигает кабельную отрасль? Диана Медная — о людях, технологиях и связях в новом выпуске «Кабельный бизнес. Трансформация»

Кабель соединяет оборудование, предприятия и страны. А что соединяет самих кабельщиков? В четвёртом выпуске проекта «Кабельный бизнес. Трансформация» Диана Медная собирает события отрасли в одну историю — о сотрудничестве, профессиональной гордости и людях, которые помогают промышленности меняться. Выпуск посвящён Дню работника кабельной промышленности.

У проекта появился первый официальный партнёр — Режевской кабельный завод «Режкабель». В программе — инициатива предприятия по подготовке будущих специалистов: сотрудники завода помогли разработать задания для демонстрационного экзамена студентов Режевского политехникума. В 2027 году выпускникам предстоит показать профессиональные навыки в условиях, приближенных к производству.

Международная повестка переносит зрителей в Шанхай, где Ассоциация «Электрокабель» стала участником Азиатского альянса сотрудничества кабельной промышленности — AWCCA. Диана обращается к истории сотрудничества с Китаем и рассказывает о новом этапе связей с азиатскими коллегами. Затем — Калуга, заседание секции «Телекоммуникационные кабели» АЭК и посещение предприятий «Людиновокабель» и «Алхимет»: от обсуждения сырья, оптоволокна и маркировки к знакомству с технологиями в цехах.

Отдельный сюжет посвящён вопросу, который уже вызвал дискуссию на RusCable.Ru: «Кабель с сертификатом. А скорость кто проверял?» Почему документы не заменяют измерения характеристик передачи данных и на что стоит обращать внимание при выборе LAN-кабеля — ещё одна тема нового выпуска.

Также в программе — выставочная активность УНКОМТЕХ, новый сайт Калужского кабельного завода (ККЗ), над которым работала RusCable Студия, и развитие самого RusCable.Ru. Портал отмечает 27-летие, обновляет пользовательские сервисы и знакомит аудиторию с интеллектуальным помощником Алексом.

Главная мысль праздничного выпуска звучит и в поздравлении руководителя медиахолдинга «РусКабель» Александра Гусева: кабельную отрасль двигают люди. Инженеры, технологи, рабочие, испытатели, руководители — все, от чьих ежедневных решений зависит результат общего дела.

Смотрите четвёртый выпуск «Кабельный бизнес. Трансформация» с Дианой Медной на всех удобных для вас платформах: ВК Видео, Rutube, Youtube — с отраслевыми новостями, поздравлениями предприятий и фирменным юмором ведущей.