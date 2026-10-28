Более 1,2 тыс. жителей СНТ «Электроизолятор» в Раменском получили устойчивое электроснабжение

Владельцы 400 частных домовладений, расположенных в СНТ «Электроизолятор» Рамеснкого муниципального округа, теперь могут не опасаться внезапных отключений электричества. В конце октября энергетики в рамках программы капитального ремонта завершили обновление воздушной линии. Перемены к лучшему почувствуют более 1,2 тыс. человек, которые живут здесь постоянно или приезжают на сезон. Для многих электроэнергия — это не только освещение, но и работа насосов, отопительного оборудования и бытовой техники.

В ходе ремонта специалисты «Мособлэнерго» заменили более 1,7 км старого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Такой провод устойчив к соприкосновению с ветками, сильному ветру и обледенению. Он прочнее обычного провода и служит дольше. Также специалисты заменили порядка 50 старых опор на железобетонные и провели переподвес ста приборов учета электроэнергии, обеспечивающих точный учет потребления электричества.

Раньше неизолированный провод был более уязвим к внешним воздействиям. При сильном ветре, обледенении или соприкосновении с деревьями риск кратковременных отключений возрастал. Зимой на проводах мог образовываться лед, и тогда без света могли остаться целые улицы СНТ. Особенно это важно в отопительный сезон, когда от электричества зависят Котлы и обогреватели. После замены линии и проверки опор электроснабжение домов стало устойчивее, а сеть — безопаснее для жителей и обслуживающих бригад.