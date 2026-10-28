Энергетики «Россети Волга» пресекли деятельность подпольной майнинг-фермы в Ульяновской области

Энергетики «Россети Волга» пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы в Ульяновской области Сотрудники блока безопасности «Россети Волга» совместно с УМВД России по Ульяновской области выявили факт хищения электроэнергии в особо крупном размере.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель из рабочего поселка Тереньга организовал на принадлежащем ему объекте майнинг-ферму. Для уклонения от оплаты используемой электроэнергии он внес изменения в конструкцию приборов учета, расположенных в трансформаторной подстанции. В результате часть потребленного энергоресурса не фиксировалась, а данные, передаваемые в «Россети Волга», были намеренно занижены.

Своими действиями злоумышленник причинил энергокомпании материальный ущерб на сумму более пяти миллионов рублей. В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли ключевые доказательства: 84 единицы оборудования для майнинга, видеорегистраторы, вентиляторы охлаждения, приборы учета со следами вмешательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.