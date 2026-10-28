Энергетики «Ярэнерго» предоставили дополнительную мощность крупному сельхозпредприятию

Филиал «Россети Центр» — «Ярэнерго» выдал дополнительные 850 кВт электрической мощности молочному комплексу в Ярославской области. Суммарная предоставленная мощность, с учетом ранее присоединенной, составила 1,35 МВт.

Источником электроснабжения выступила существующая подстанция 110 кВ. Наличие достаточного резерва мощности питающего центра позволило выполнить все мероприятия по договору технологического присоединения в короткие сроки.

Молочный комплекс рассчитан на 4 тысячи голов скота. Инвестпроект стоимостью 3,8 млрд рублей реализует одно из ведущих сельхозпредприятий региона. В состав объекта войдут коровник, доильно-молочный блок с переходной галереей, бытовые и вспомогательные здания, а также инженерные сети. Основные работы на площадке завершатся до конца 2026 года, а выход на полную производственную мощность запланирован на 2028 год.

Запуск современного агропредприятия обеспечит жителей новыми рабочими местами, даст стимул к развитию сельских территорий и гарантирует населению стабильные поставки местной продукции.