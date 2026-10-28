Энергоблок №4 Белоярской АЭС БН-800 выведен в плановый ремонт с модернизацией

Проведение ремонтов на атомных станциях «Росатома» направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и улучшение эксплуатационных характеристик оборудования.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт для перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Эти работы повысят устойчивость эксплуатации и безопасность энергоблока.



Одной из основных операций станет перегрузка топлива – в ходе останова в реакторе БН-800 заменят 176 отработавших тепловыделяющих сборок на свежее топливо. В числе других работ – ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров циркуляции теплоносителя реакторной установки, ревизия и эксплуатационный контроль металла трубопроводов и оборудования, ремонт насосов и трубопроводов 3-го (турбинного) контура.



Целый комплекс регламентного ремонта и техобслуживания запланирован на электротехническом оборудовании, системах тепловой автоматики и измерений, вентиляции, химических, пожарной безопасности и других. В рамках модернизации продолжится монтаж нового оборудования системы химической промывки парогенераторов.



Химическая промывка труб испарительных модулей парогенераторов необходима для периодической очистки их внутренних стенок от отложений солей, образующихся во время перехода воды из жидкого состояния в пар, используемый для вращения турбогенератора. В модернизированной системе химпромывки отложения солей будут удаляться более эффективно с помощью подачи специальной моющей композиции, а после химпромывки металл будет обрабатываться защитным веществом.

«Регулярные профилактические ремонты энергоблоков Белоярской АЭС – одна из важных составляющих их надёжной и безопасной эксплуатации. Проведённые в октябре-ноябре 2026 года мероприятия позволят эффективно вырабатывать электрическую и тепловую энергию для жителей Свердловской области на очередной период работы энергоблока № 4», – отметил директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

Системная работа по повышению надёжности и безопасности действующих энергоблоков создаёт основу для дальнейшего развития атомной энергетики. Как ранее отмечал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий».

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16 % электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС ведутся работы подготовительного этапа к сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.