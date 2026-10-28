Энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен в плановый ремонт с модернизацией

Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности - одного из ключевых приоритетов деятельности «Росатома» и его предприятий.



28 октября 2026 года энергоблок №4 Ростовской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). В ходе него специалисты выполнят средний ремонт реакторной установки (РУ) с частичной выгрузкой топлива из активной зоны, а также ремонт основного оборудования РУ и всех трёх систем безопасности.



В турбинном отделении запланированы капитальные ремонты цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования. Кроме того, будут выполнены работы по модернизации оборудования в реакторном и турбинном отделениях.

«Ремонт энергоблока № 4 завершает ремонтную кампанию 2026 года на Ростовской атомной станции. Его сроки спланированы так, чтобы к пику зимнего потребления электроэнергии АЭС работала на полную мощность - всеми четырьмя энергоблоками. Сегодня Ростовская атомная станция - флагман энергетики Юга России. Наша электроэнергия зажигает каждую третью лампочку в регионе, в котором проживает более 27 миллионов человек, и обеспечивает энергетическую безопасность Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», - сообщил и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Энергоблок № 4 Ростовской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 28 сентября 2018 года. С момента пуска он выработал более 70,5 миллиардов кВт.ч электроэнергии. Этого объема энергии хватит, например, для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение 3,5 лет.



В настоящее время энергоблоки №1, 2 и 3 Ростовской АЭС работают в штатном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.



Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов госкорпорации «Росатом» представлена на сайте www.russianatom.ru.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



ППР - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.



Ростовская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.